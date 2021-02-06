«Власть должна произнести главное слово: амнистия»

06.02.2021, 23:54, Разное

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Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов посетил политзаключенных в Сахарово.

Какая ситуация сейчас с водой, свиданиями и телефонной связью у заключенных в Сахарово?

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов съездил к политзаключенным и узнал, в каких условиях содержатся более 750 человек, задержанных на акциях протеста.

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