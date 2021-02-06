Появились сообщения о смерти экс-главы дагестанского села в Махачкале

06.02.2021, 23:50, Новости дня

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Бывший глава села Новокули в Дагестане убит в одном из отделов полиции в Махачкале, сообщил источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, в отделе полиции в Махачкале убит экс-глава села Новокули Новолакского района республики. Обстоятельства случившегося пока неизвестны», – приводит слова источника ТАСС.

Информацию об инциденте подтвердил другой источник в правоохранительных структурах республики. «Подозреваемый задержан на месте происшествия. Скрыться не пытался», – сообщил источник. По предварительным данным, подозреваемый – сотрудник одной из силовых структур, добавил источник.

Ранее в субботу ФСБ пресекла деятельность законспирированной террористической ячейки в Дагестане.