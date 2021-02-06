 

Нового премьера Ливии избрали на форуме в Швейцарии

06.02.2021, 23:50, Новости дня
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Форум ливийского политического диалога (ФЛПД) на заседание в Швейцарии избрал премьер-министра Ливии и трех членов президентского совета страны, сообщила исполняющая обязанности спецпосланника генсека ООН Стефани Уильямс.

Уильямс сообщила, что премьер-министром Ливии избран Абдель Хамид ад-Дбейба, председателем президентского совета – Мухаммед аль-Манафи, членами президентского совета – Муса аль-Куни и Абдалла аль-Ляфи. Главной задачей членов президентского совета Ливии будет проведение 24 декабря 2021 года общенациональных выборов, передает ТАСС.

Голосование по выборам временных исполнительных органов власти Ливии проходило в два тура. По данным Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ), ни один из списков кандидатов на Президентского совета (глава и два представителя) и пост премьер-министра в ходе первого тура не набрал 60%. Во втором туре голосование проводилось по двум спискам, набравшим наибольшее количество голосов.

В тот же лень спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и избранный председатель Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Манафи в ходе телефонного разговора обсудили сложившуюся в стране ситуацию и двустороннее сотрудничество. «С российской стороны была выражена надежда на то, что избрание переходного руководства Ливии станет важной вехой на пути преодоления затянувшегося острого кризиса в стране», – сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. На Смоленской площади также отметили, что Москва настроена на активизацию и укрепление российско-ливийского многопланового сотрудничества «на принципах взаимоуважения, взаимовыгодности и традициях дружбы». Стороны также обсудили работу Форума ливийского политического диалога (ФЛПД) в Женеве под эгидой ООН.

Напомним, 29 января глава МИД Сергей Лавров в ходе встречи с заместителем председателя Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Ахмедом Майтигом сообщил о готовности российских компаний возобновить деятельность в Ливии после нормализации обстановки в республике. Майтиг в свою очередь заявил о необходимости помощи РФ в выводе иностранных войск из Ливии.



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