Террористы обстреляли Идлибскую зону деэскалации в Сирии

06.02.2021, 23:50, Новости дня

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Боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» совершили 23 обстрела в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вячеслав Сытник.

«В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 23 обстрела со стороны позиций [запрещенной в России] террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (в том числе по данным сирийской стороны – 20 обстрелов), из них в провинции Идлиб – 13 обстрелов, в провинции Латакия – два обстрела, в провинции Алеппо – пять обстрелов, в провинции Хама – три обстрела», – приводит слова Сытника РИА «Новости».

Как сказал замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Также подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование в провинции Алеппо по двум маршрутам. Армейская авиация провела воздушное патрулирование.

Напомним, 3 января террористы подвергли обстрелу Идлибскую зону деэскалации в Сирии.

30 декабря 2020 года террористы атаковали автобус с мирными гражданами на трассе Дейр-эз-Зор – Пальмира, в результате погибли 28 человек, еще 13 получили ранения. Боевики сожгли транспортное средство и скрылись в Сирийской пустыне в районе Эт-Танф.

Днем ранее трое российских военных полицейских, обеспечивавших «безопасность вывода турецкого наблюдательного поста» у населенного пункта Трумба в «юго-восточной части зоны деэскалации Идлиб» в Сирии, получили легкие ранения при обстреле боевиками БТР-82А.