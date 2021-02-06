Доктор рассказал об идеальном продукте питания

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06.02.2021, 23:48, Разное
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Доктор Александр Мясников напомнил, что фасоль, чечевица и горох – продукты, которые полезные для здоровья людей и не имеют вредных эффектов. Специалист сообщает, что бобовые понижают риски онкологических заболеваний.
Эксперт объяснял, почему бобовые необходимо включать в рацион взрослых людей. Они имеют высокое содержание клетчатки, около 30%, а также много растительного белка – 40%. Александр Мясников отметил, что растительный белок нужен людям, страдающим гипертонией.
Бобовые – продукт низкокалорийный, богатый витаминами группы B и микроэлементами, например, селена, который нужен при гипертонии калия. В зеленой фасоли много флавоноидов и даже фолиевой кислоты, что нужно для кроветворения и хорошей беременности.

Специалист также упомянул и сою, в которой много фитоэстрогенов, поэтому продукт популярен при борьбе с симптоматикой менопаузы. Соя помогает облегчить приливы, улучшить сон, она безопаснее гормональных препаратов, хоть и действует слабо. Также людям необходимо знать, что соя может понижать функцию щитовидной железы у людей с аутоиммунным тиреоидитом. Противопоказанием это не считается, но врач должен быть уведомлен о рационе пациента при изменениях в анализах.

Из негативных сторон употребления бобовых доктор назвал только метеоризм. Чтобы его не было нужно горох или чечевицу на ночь замочить, а утром воду слить, далее разварить и не добавлять соль.

Источник: www.vesti.ru



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