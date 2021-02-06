Названы основные правила питания для людей с разными группами крови

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06.02.2021, 23:48, Разное
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Медики рассказали об основных правилах питания для людей с разными группами крови. Отмечается, что этот фактор оказывает значительное влияние на особенности психика человека.
Эксперты считают, что необходимо соблюдать диету, которая будет учитывать не только физически особенности организма, то и скорость обмена веществ. Если у человека присутствует группа крови – «0», то важно потреблять пищу, богатую на витамин В.

Людям с первой группой крови нужно ограничить в рационе бобовые, молочные и зерновые продукты. Все дело в том, что они провоцируют замедление обмена веществ и провоцируют набор лишних килограммов. Обладатели группы «А» должны потреблять соевые продукты, растительные масла, овощи, повышающие эффективность метаболизма.

Людям с группой крови «В» не следует становиться вегетарианцами, поскольку только мясо помогает их организму нормально функционировать. Обладателям третьей группы нужно воздержаться от употребления пшеницы, кукурузы и бобов.

Подобная ситуация складывается с теми, кто имеет четвертую группу крови «АВ». В их рационе должны присутствовать зеленые овощи, молочные продукты, рыба, тофу.

Источник: riafan.ru



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