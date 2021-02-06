“Дух демократии выпущен из бутылки”. Германия пообещала оппозиции Беларуси более €20 млн

06.02.2021, 23:42, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Германия выделит около 21 млн евро для поддержки представителей оппозиции в Беларуси, сообщило министерство иностранных дел страны со ссылкой на главу ведомства Хайко Мааса 6 февраля.

“Дух демократии выпущен из бутылки, и его невозможно вернуть назад. […] Германия и Европейский союз на вашей стороне. Мы ввели санкции против Лукашенко и его режима. И мы разработали план действий “Гражданское общество Беларуси” на сумму до €21 млн”, – пообещал немецкий министр.

Германия выделит стипендии студентам, которых исключили из университетов за участие в протестах. МИД также заявил о поддержке независимых белорусских СМИ. Преследуемым белорусам в Германии предоставят убежище, а жертвам пыток – психологическую помощь. Кроме этого, будет создан механизм для сбора доказательств нарушений прав человека.

“Придет день, когда они будут привлечены к ответственности. Придет день, когда народ Беларуси сможет жить в условиях демократии, свободы и верховенства закона. В этот день мы будем обязаны вашей энергии, мужеству и решимости”, – объявил Маас.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в этом году), а уже после этого провести новые выборы.

—