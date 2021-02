Премьер Литвы назвала российскую вакцину гибридным оружием Путина

06.02.2021, 23:42, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин использует российскую вакцину “Спутник V” как еще одно средство гибридной войны. Об этом 5 февраля в Twitter заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

“Они говорят, что “Спутник V” – это хорошо, но Путин не хочет использовать его как лекарство для российского народа. Он предлагает его миру как еще одно гибридное оружие, чтобы разделять и властвовать”, – написала она.

По словам премьера, это не благо для человечества.

They say, Sputnik V is good but Putin doesn’t care to use it as a cure for the Russian people – he offers it to the world as another hybrid weapon to divide and rule.

This is neither news nor good for mankind.

— Ingrida Šimonyt * (@IngridaSimonyte) February 5, 2021

Первую российскую вакцину от коронавируса “Спутник V” зарегистрировали в августе 2020 года. Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

По состоянию на 6 февраля в мире подтвердили более 105 млн случаев COVID-19, умерло 2,3 млн инфицированных. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни.

В мире вакцинировано более 124 млн человек.

Россия предлагала свою вакцину от коронавируса ряду стран, в Евросоюзе она одобрена только в Венгрии.

