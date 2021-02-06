Таможенники на Закарпатье нанесли миллионный ущерб государству при ввозе автомобилей – полиция
06.02.2021, 23:42,
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Полицейские сообщили о подозрении восьми инспекторам таможни на Закарпатье, которые нанесли ущерб государству на 2 млн гривен при растаможивании автомобилей. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины 6 февраля.
Схему минимизации пошлины при оформлении импорта организовал 31-летний владелец двух частных предприятий. Среди его сообщников – директор одной из фирм и восемь работников таможенного поста “Хуст”.
По данным следствия, директор фирмы изготавливал дубликаты товаротранспортных накладных и техпаспортов транспортных средств. Он вносил ложные сведения в документы при таможенном оформлении. Это позволяло уменьшить размер таможенных платежей.
Таможенники не обращали внимания на фальшивые документы и оформляли импорт легковых и грузовых автомобилей.
В пятницу, 5 февраля, правоохранители вместе с сотрудниками спецназа обыскали таможенный пост “Хуст”, а также в офисах двух частных компаний и в помещениях фигурантов. Восьми работникам таможни сообщили о подозрениях по части 2 статьи 28 и части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до шести лет тюрьмы.
Действиям организатора схемы и руководителя фирмы обещают дать правовую оценку.
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