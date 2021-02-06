 

Женская сборная Украины впервые за 10 лет не смогла пробиться в финальную часть Евробаскета

06.02.2021, 23:42, Новости дня
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6 февраля женская сборная Украины по баскетболу выиграла свой последний матч в квалификации чемпионата Европы 2021 года, но не сумела пробиться в финальную часть турнира. Об этом проинформировала Федерация баскетбола Украины.

В заключительном поединке своей квалификационной группы G украинки со счетом 91:75 обыграли в Португалии спортсменок из Финляндии.

Сборная Украины заняла второе место в группе. Первое место у Бельгии, которая напрямую попала на Евробаскет-2021.

Украина могла продолжить борьбу по дополнительным показателям, но они оказались одними из худших среди команд, которые заняли в своих группах вторые места.

В финальную часть Евробаскета украинские баскетболистки не пробились впервые с 2011 года.

Евробаскет-2021 состоится 17-27 июня в испанской Валенсии, а также французских городах Париж и Лион.

Заявку на проведение европейского первенства подавала и Украина вместе со Швецией, но жюри выбрало Францию и Испанию.

В 1995 году на Евробаскете в Чехии сборная Украины завоевала золотые награды.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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