Земля готовых на всё невест – Личное мнение

06.02.2021, 23:28, Разное

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Знаете, что лично мне сложнее всего объяснить знакомым иностранцам о наших людях, когда они приезжают и у них глаза лезут на лоб?

Почему у «так себе» мужиков — тех, которые по всем законам логики не должны быть востребованы — есть женщины?



Сергей Ткач с женой. Фото: Соцсети

И не просто «так себе» мужиков! У нас любой — абсолютно любой обладатель члена (пусть вялого, пусть мелкого, пусть старого) — не останется один, если сам этого не захочет.

Я много где побывала и хорошо знаю другие культуры. Кроме как в бывших союзных республиках, я такого не видела нигде.

Ты можешь быть, кем угодно — дураком, хамом, лузером, извращенцем, алкашом-деградантом и даже серийным маньяком, — тебе найдётся жена.

Помните «павловского маньяка» Сергея Ткача, убившего десятки — а, может, и за сотню! — девочек, девушек и женщин?

Изверг, уволенный в 1979 году из Кемеровского РОВД за служебную фальсификацию совершал убийства с изнасилованиями в извращённой форме в период с 1980 по 2005 год. Осуждён на 4 пожизненных срока.

Жертвами Ткача преимущественно становились несовершеннолетние девочки. Девочки! Восьми, девяти, одиннадцати, двенадцати лет!

Так вот и на него, оказывается, нашлась в своё время невеста.

Уже когда Ткач сидел в украинской колонии, ему написала россиянка Елена Булкина, которая моложе его на 38 лет.

Вскоре маньяк на ней женился, а в 64 года снова стал отцом: Лена родила дочку. Девочку.

Из её интервью:

Перед свиданием меня пригласил к себе начальник (колонии) — побеседовать. Они: «А что же вас с ним связывает?» — «Любовь, — отвечаю, — отношения, больше ничего не связывает». — «А вы знаете, сколько ему лет?» — «Да». — «А вы знаете, за что он сидит? Вам не страшно?» — «Нет, не страшно». — Начальник ещё спросил: «А что, у вас в России нет молодых парней?» У меня до сих пор в голове эта фраза… Несколько раз уточнил: «Вы точно идёте к нему на свидание?» «Да, — говорю, — я точно иду».



Когда Елена узнала о беременности от изверга-педофила-насильника-убийцы-некрофила (да, он совершал половые акты и с трупами, причём детскими), она испытала счастье. Да, именно так и сказала: «Счастье».

Я смотрела интервью этой бабы. Маньячка ли она сама? Да нет. Просто дура, очередная дура.

Степень дурости — она ведь тоже бывает разная: у кого-то — пониже, у кого-то — повыше. Одни дуры выходят замуж за хамов, например. У них степень дурости — ниже, чем у вдовы Ткача, у которой степень дурости — запредельная.

Сидит, хлопает глазками, прижимается к «любимому мущщине». Волосы чисто вымыты, губки накрашены, маникюрчик, все дела.

Ткач подох в колонии 2018 году от сердечной недостаточности. Зато Лена теперь — полноценная женщина: была замужем, есть ребёнок, вдова.

К сожалению, некоторые бабы (их, на самом деле, очень много) живут в реальности, в которой статус вдовы маньяка — выше, чем статус старой девы.

Самыми презираемыми женщинами в нашем обществе и по сей день являются те, которые ни разу не побывали замужем и не родили.

Даже мать, выбросившая ребёнка в урну, даже жена педофила — это в глазах многих лучше, чем та, которую не взяли замуж и не запузярили вообще.

Дико?

Мне — тоже, но это — правда.

Когда друзья-иностранцы приезжают в Москву и спрашивают меня, почему у нас такие симпатичные, ухоженные, приятные женщины идут по улицам с мужиками, которым у них светит разве что резиновая кукла или собственный кулак, я, честно говоря, теряюсь и не знаю, что и сказать.

Пора бы уже перестать эту дичь валить на эхо войны.

Кто виноват в том, что наши бабы — да, именно вы — себя так низко ценят?

Я вас слушаю очень внимательно.

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