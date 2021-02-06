Мнение: Дореволюционные технологии, отмена тайны геолокации и ненужная яхта миллиардера

06.02.2021, 23:02, Разное

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1. Немного дореволюционных технологий. К посту прикреплён прайс-лист на на подъёмные краны (картинку нашёл вот здесь). Несложно заметить, что цены на краны начинаются от 3 тысяч рублей — вполне доступно даже для небольшой стройки.

Вот тут набор дореволюционной рекламы. В Российской Империи продавались локомобили, аэропланы и много чего ещё интересного:

https://t.me/terem_teremok/6886

Вот уже электрический портовый кран, похожий на современный. Производство, разумеется, отечественное. Этот кран работал в Архангельске в 1915 году:

https://ic.pics.livejournal.com/blog_10101/84794961/321727/321727_1000.jpg

А вот снеготаятельные машины, которые упрощали уборку улиц от снега:

https://von-hoffmann.livejournal.com/811523.html

И, для контраста, технологии уже послереволюционные. Молодая советская власть мстила «бывшим» — инженерам, интеллигенции, управленцам. Их заставили взять в руки кирки с лопатами и долбить лёд вручную. Обратите внимание на красноармейцев с винтовками на заднем плане. До 1917 даже вообразить рабский труд на улицах было невозможно — дворники расправлялись со льдом добровольно и безо всякого вооружённого надзора.

2. В Минцифры хотят частично отказаться от тайны связи:

https://lenta.ru/news/2021/02/03/geo/

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило вывести из-под охраны тайны связи информацию о местоположении мобильного устройства, а также сведения об объемах и стоимости оказанных услуг. Об этом в ведомстве сообщили РБК.

Предполагается, что разработанные Минцифры поправки в закон «О связи» позволят упростить поиск пропавших людей. Так, госорганы, ведущие оперативно-разыскную деятельность, смогут получить эти данные по запросу без решения суда.

По словам замглавы министерства Олега Иванова, в настоящее время координаты абонентских устройств считаются тайной, и операторы обязаны обеспечивать ее соблюдение. Операторы могут предоставлять служебную информацию, включающую координаты пропавших граждан, однако эти данные не всегда могут быть оперативно переданы в компетентные органы, а в случае с поиском пропавших людей «счет идет на часы», пояснил Иванов.

3. Люксовые яхты, столь популярные у российских миллиардеров, выглядят не лучшим вложением средств. От них сложно избавиться:

https://lenta.ru/news/2021/02/05/anna/

Миллиардер Дмитрий Рыболовлев в третий раз выставил на продажу собственную яхту Anna I, сообщает Forbes со ссылкой на представителя российского бизнесмена и электронную брошюру.

На этот раз он хочет избавиться от судна за 53,9 миллиона евро. В 2017 году яхта оценивалась в 65 миллионов, но тогда покупателя на нее не нашлось. После этого стоимость снизилась до 59 миллионов, но также безрезультатно.

Для нынешней продажи судну пришлось сделать тюнинг, причем уже во второй раз. В первый раз модернизация понадобилась в 2009 году, когда Рыболовлев ещё ей пользовался.