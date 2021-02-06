Подавший сигнал тревоги самолет Москва – Амстердам приземлился в Шереметьево

06.02.2021, 22:56, Новости дня

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Пассажирский Airbus A320, летевший рейсом Москва – Амстердам и подавший сигнал тревоги, штатно сел в аэропорту Шереметьево, сообщил источник в авиационных службах.

«Самолет совершил штатную посадку в аэропорту вылета. Причина отказа [системы радиосвязи] будет установлена», – передает сообщение ТАСС.

Ранее в субботу командир самолета передал сообщение о частичном отказе системы радиосвязи, было принято решение о возвращении в аэропорт вылета. Сообщалось, что угрозы жизни и здоровью пассажиров и экипажа нет.