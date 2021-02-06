Нетаньяху обвинил МУС в изощренном антисемитизме

06.02.2021, 22:56, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в изощренном антисемитизме из-за «абсолютно ложного обвинения в военных преступлениях», сообщили в канцелярии политика.

«Когда Международный суд в Гааге проводит расследование в отношении Израиля по абсолютно ложному обвинению в военных преступлениях, это изощренный антисемитизм. Этот трибунал был создан для предотвращения зверств, таких как геноцид еврейского народа нацистами, а теперь он атакует единственное еврейское государство», – приводит слова Нетаньяху ТАСС.

Премьер-министр Израиля подчеркнул, что МУС «скандально объявляет военным преступлением тот факт, что евреи живут на своей родине», а также «утверждает, что солдаты совершают военное преступление, когда защищают израильтян от террористов». «Как премьер-министр Израиля я обещаю, что мы единым фронтом будем отстаивать наших солдат, которые защищают нас, отстаивать нашу родину всеми силами», – подчеркнул Нетаньяху, назвав решение МУС «вопиющей несправедливостью».

В пятницу МУС принял решение о распространении юрисдикции суда на Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и сектор Газа, что открыло возможность для открытия дел в отношении израильских военных. 20 декабря 2019 года прокурор МУС Фату Бенсуда заявила, что по запросу Палестины «прокуратура завершила предварительное изучение и пришла к выводу, что ситуация удовлетворяет всем критериям Римского статута для открытия полноценного расследования» в отношении действий Израиля на палестинских территориях. Она уточнила, что у нее есть все основания полагать, что военные преступления были совершены на Западном берегу реки Иордан, в Восточном Иерусалиме и секторе Газа.

В конце января в Госдепартаменте США заявили о несогласии с действиями МУС относительно ситуаций с Афганистаном, а также Израилем с Палестиной, пообещав тщательно изучить санкции администрации 45-го американского президента Дональда Трампа в отношении должностных лиц Международного уголовного суда.

3 сентября 2020 года Майк Помпео, занимавший пост госсекретаря США в администрации Трампа, обвинил Международный уголовный суд (МУС) в политиканстве и коррупции. Днем ранее Минфин США ввел санкции против двух сотрудников МУС в соответствии с указом 45-го президента США Дональда Трампа, который в июне разрешил вводить санкции против сотрудников МУС, непосредственно участвующих в «расследовании или судебном преследовании военнослужащих США без согласия Соединенных Штатов».