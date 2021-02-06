Тяжелую «Ангару» отправили из Омска в Москву

06.02.2021, 22:56, Новости дня

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Модули тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» отправляются с омского производственного объединения «Полет» в Центр имени Хруничева в Москве для завершения наземных испытаний, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Ракетные модули тяжелой «Ангары» отправляются из Омска в Москву для завершения наземных проверок в контрольно-испытательной станции ракетного завода Центра Хруничева», – написал Рогозин в Telegram-канале.

По словам гендиректора Роскосмоса, в 2021 году планируется не менее двух испытательных пусков одной тяжелой и одной легкой «Ангары» для подтверждения высоких технических характеристик и надежности этой ракеты.

В конце 2020 года гендиректор Центра имени Хруничева Алексей Варочко назвал планируемые сроки третьего испытательного пуска тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5». Второе испытательный пуск тяжелой «Ангары-А5» состоялся 14 декабря. В конце декабря 2014 года президент Владимир Путин принял участие в церемонии первого в истории РФ испытательного запуска ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома Плесецк. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту об успешном пуске.