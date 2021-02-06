“Когда мне было 18”: Исполнитель Потап эпатировал поклонников длинноволосым образом

06.02.2021, 22:54, Разное

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Популярный рэп-исполнитель Алексей Потапенко, выступающий под сценическим псевдонимом Потап, разместил на своей странице в Instagram архивный фотоснимок, на котором предстал в нехарактерном для себя образе – с длинными густыми волосами. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.

Стоит отметить, что Потап, появившийся на широкой публике в далеком 2000 году в качестве одного из вокалистов украинской группы “ВуЗВ”, с самого начала заслужил для себя реноме крутого рэпера, одной из отличительных черт внешности которого всегда была неизменная стрижка “под ноль”. И далее, от большого успеха в дуэте со знаменитой певицей и его нынешней супругой Настей Каменских и до настоящего времени, когда он стал фронтменом рэп-коллектива “Mozgi”, своей привычке стричься налысо певец не изменял. Тем неожиданнее стал эффект у поклонников Потапа от его архивного фотоснимка, размещенного недавно в микроблоге рэп-звезды. На нем, в частности, будущая звезда позирует с густыми волосами шатена, характерными более для харизматичного рок-музыканта. Впрочем, уже на юношеском фото он продемонстрировал характерную для рэпера “распальцовку”, придающую образу некоторой “крутости”. “Когда мне было 18”, – такой лаконичной объясняющей тирадой на английском языке сопроводил фотографию хозяин аккаунта. Судя по хронологии, данный снимок может быть датирован 1999 годом.

Стоит отметить, что часть фолловеров похвалила “длинноволосый” имидж Потапа, с сожалением отметив отсутствие пышной шевелюры у него сейчас. Другие же поклонники однозначно заявили, что нынешняя прическа их кумира все же является более соответствующей образу. Примечательно, что одна из подписчиц нашла в юношеском снимке неожиданный и очень позитивный фактор: по её мнению, наличие таких густых волос у Потапа и Насти Каменских дает уверенность, что их будущий совместный ребенок также будет обладать завидной прической. К слову, за четверть суток публикация набрала более 40 тысяч “лайков”.