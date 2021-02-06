 

“Когда мне было 18”: Исполнитель Потап эпатировал поклонников длинноволосым образом

06.02.2021, 22:54, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Популярный рэп-исполнитель Алексей Потапенко, выступающий под сценическим псевдонимом Потап, разместил на своей странице в Instagram архивный фотоснимок, на котором предстал в нехарактерном для себя образе – с длинными густыми волосами. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.
Стоит отметить, что Потап, появившийся на широкой публике в далеком 2000 году в качестве одного из вокалистов украинской группы “ВуЗВ”, с самого начала заслужил для себя реноме крутого рэпера, одной из отличительных черт внешности которого всегда была неизменная стрижка “под ноль”. И далее, от большого успеха в дуэте со знаменитой певицей и его нынешней супругой Настей Каменских и до настоящего времени, когда он стал фронтменом рэп-коллектива “Mozgi”, своей привычке стричься налысо певец не изменял. Тем неожиданнее стал эффект у поклонников Потапа от его архивного фотоснимка, размещенного недавно в микроблоге рэп-звезды. На нем, в частности, будущая звезда позирует с густыми волосами шатена, характерными более для харизматичного рок-музыканта. Впрочем, уже на юношеском фото он продемонстрировал характерную для рэпера “распальцовку”, придающую образу некоторой “крутости”. “Когда мне было 18”, – такой лаконичной объясняющей тирадой на английском языке сопроводил фотографию хозяин аккаунта. Судя по хронологии, данный снимок может быть датирован 1999 годом.

Стоит отметить, что часть фолловеров похвалила “длинноволосый” имидж Потапа, с сожалением отметив отсутствие пышной шевелюры у него сейчас. Другие же поклонники однозначно заявили, что нынешняя прическа их кумира все же является более соответствующей образу. Примечательно, что одна из подписчиц нашла в юношеском снимке неожиданный и очень позитивный фактор: по её мнению, наличие таких густых волос у Потапа и Насти Каменских дает уверенность, что их будущий совместный ребенок также будет обладать завидной прической. К слову, за четверть суток публикация набрала более 40 тысяч “лайков”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.12 / «Даже не задумываешься, нормально ли это»

24.01 / Мнение: Продолжение бунтов в США, угнетариат и снижение дискриминации

25.06 / Маленькие люди, живущие под улицей: История из Техаса

21.10 / Остров сокровищ

10.11 / Мнение: Совместный мониторинговый центр

02.09 / Путина призвали заставить Лукашенко провести новые выборы: другого выхода нет

20.11 / Анастасия Ивлеева объявила о закрытии всех своих проектов

18.09 / Диетолог Пугачева назвала россиянам продукт для укрепления нервной системы

08.01 / Доктора напомнили, чем может обернуться попытка отоспаться в выходные

27.07 / Блогеры: В марте следующего года выйдет iPhone 12e ценой 550 долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска