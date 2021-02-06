Эксперты рассказали, чем полезна перловка для организма человека

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06.02.2021, 22:54, Разное
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Эксперты сообщили, что употребление перловой каши оказывает положительное влияние на здоровье человека. Ячмень понижает в организме уровень холестерина и защищает кишечник.
Ячмень – это источник марганца, молибдена, селена и пищевых волокон, в нем много витаминов и микроэлементов. Пищевые волокна ячменя помогают предотвратить геморрой и обеспечить полезные бактерии в толстой кишке. Также в его волокне высокий уровень бета-глюкана, помогающего снижать холестерин.

Также ячмень считается источником ниацина – витамина группы B, обеспечивающего защитные действия от болезней сердца, снижает уровень липопротеинов и общего холестерина. Ниацин помогает предотвращать окисление ЛПНП свободными радикалами, который после окисления опасен для стенок кровеносных сосудов. Он уменьшает агрегацию тромбоцитов – их слипание, приводящее к появлению тромбов.

Эксперты советуют употреблять порцию цельнозерновых не меньше 6 раз в неделю. Это относится к женщинам в постменопаузе и с высоким холестерином, давлением и признаками заболеваний сердца. Также известно, что цельнозерновой завтрак предотвращает сердечную недостаточность. Исследователи из Гарварда изучали влияние употребление зерновых на риски сердечной недостаточности. Они наблюдали за 21 376 добровольцами на протяжении 19,6 лет. После поправки на сопутствующие факторы они выяснили, что мужчины, употреблявшие на завтрак цельнозерновые злаки, понизили риски сердечной недостаточности на 29%.

Продукты с высоким содержанием нерастворимой клетчатки способствуют предотвращению появления камней в желчном пузыре. После изучения общего употребления клетчатки за 16 лет исследователи поняли, что у людей потреблявших много клетчатки, на 13% ниже риски развития желчных камней в сравнении с женщинами, которые употребляли мало таких продуктов.

Источник: piterskie-zametki.ru



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