 

Ученые сообщили, что человеческая сперма полезна в лечении генетической болезни

06.02.2021, 22:54, Разное
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Исследователи обнаружили новое применение человеческой спермы. Как оказалось, она полезна в лечении генетического заболевания, которое еще не имеет названия, но провоцирует задержку развития и трудности в обучении.
Ученые Манчестерского университета и сотрудники из США, Франции и Великобритании провели исследование в этом направлении. Они нашли редкие модификации в гене EIF5A у 7 детей, которые имели задержку развития и трудности в обучении. Пока заболевание не имеет названия и нет информации о том, у скольких людей имеется соответствующее состояние.

Исследователи считают, что болезнь вызвана неправильным синтезом белка, что ведет к задержке в развитии. Улучшать подобное состояние можно благодаря соединению, которое выделили из человеческой спермы. Для подробных выводов необходимо дополнительно изучать данную проблему.

Источник: www.ferra.ru



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