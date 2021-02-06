 

Компания Isuzu представила в РФ пикап D-Max нового поколения

06.02.2021, 22:52, Новости дня
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Обновленный японский пикап Isuzu MU-X поступит в продажу на российский рынок уже к 2022 году.

Вместе с тем на текущий год разработчики запланировали осуществить этап сертификации, позволяющий в дальнейшем начать реализацию техники на отечественном рынке. Напомним, модель выполнена на той же базе, что и пикап Isuzu MU-X третьей генерации. Сборка на отечественных предприятиях исключена, тогда как импорт будет осуществляться из Тайланда.

Пока разработчики не называют никакие технические характеристики, однако есть предположения, что в дальнейшем может быть налажено местное производство внедорожника. Однако произойти это может исключительно в том случае, если будет достигнут достаточный уровень продаж автомобилей Isuzu MU-X на российском рынке.



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