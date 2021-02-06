“Ответ прилетит”. Кулеба предупредил о реакции России на блокировку трех телеканалов Козака

06.02.2021, 22:48, Новости дня

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Россия ответит на блокирование в Украине телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK. Такое убеждение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью “Радіо Свобода” 6 февраля.

“Я думаю, что именно сейчас у них есть дела более насущные, но, безусловно, они этого не забудут и ответ прилетит. Но я думаю, что мы должны подходить к этому вопросу как зрелое государство. Так или иначе, нам Россия худшее, что могла, уже сделала, незаконно оккупировав наши территории. Теперь мы должны быть готовы к ежедневной борьбе и должны понимать, что, жестко защищая свои интересы, в ответ прилетит. И мы должны быть готовы к этому”, – подчеркнул министр.

При этом, “где прилетит, когда и как”, пока Кулеба не знает.

“Но мы работаем над тем, чтобы все органы государственной власти и общество были готовы отразить удар, который будет нанесен Россией”, – сказал он.

Кулеба поблагодарил украинское общество за “зрелость в вопросе санкции СНБО” в отношении трех телеканалов. Министр считает очень важным поддержку украинского государства в этом решении экспертов и гражданского общества.

2 февраля президент Украины Владимир ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях в отношении народного депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов “112 Украина”, ZIK, NewsOne. 5 февраля глава государства сообщил, что решение о санкциях основано на данных СБУ, которые пока не могут быть обнародованы. Президент заверил, что принятое решение – законное и обоснованное.

Козак приобрел NewsOne и “112 Украина” в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го. Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и Медведчук – это “одна история” в контексте владения украинскими телеканалами.

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Санкции предусматривают лишение лицензий “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а 3 февраля Министерство культуры и информационной политики Украины направило официальный запрос в YouTube о закрытии их аккаунтов.

Блокировка “112 Украина”, ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Телеканалы сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”. В парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленского. 4 февраля партия “Оппозиционная платформа – За жизнь” провела съезд, на котором приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Зеленского. Члены партии считают, что президент “грубо нарушил” Конституцию Украины, подписывая указ.

Украинские санкции против трех СМИ поддержали в США и странах Евросоюза. Кремль осудил санкции против телеканалов Козака.

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