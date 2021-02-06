 

В российской колонии из-за отсутствия медпомощи скончался украинец из Крыма – правозащитник

06.02.2021, 22:48, Новости дня
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В российской колонии из-за неоказания медицинской помощи скончался украинец Владимир Здоренко. Об этом 6 февраля Крымской правозащитной группе сообщил ведущий эксперт регионального центра прав человека Роман Мартыновский.

По его словам, это произошло в Республике Адыгея (РФ).

“Здоренко был осужден в Крыму за кражу. В нарушение международного гуманитарного права украинец в 2019 году был вывезен в Россию для отбывания наказания. В местах лишения свободы заключенного заразили ВИЧ-инфекцией. Украинцу не была предоставлена необходимая медицинская помощь, что также является нарушением”, – объясняют правозащитники.

Мартыновский уточнил, что Здоренко родился в 1971 году, скончался в колонии №1 Адыгеи утром 5 февраля 2021 года.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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