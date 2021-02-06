Фриске: «Желаю, чтоб он сдох» – Личное мнение

06.02.2021, 22:34, Разное

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Отец покойной Жанны Фриске отреагировал на новость, что Шепелев с новой избранницей ждут ребёнка:

«Он меня и семью лишил всего в этой жизни! Я желаю ему, чтобы он сдох, а не того, чтобы знать, дети у него там или нет…Он никогда не будет мягче, такой человек. Мне тяжело, понимаете? Когда у тебя есть частичка твоего ребенка, а тебе его не дают. Пусть рожает, что хочет делает… Меня вообще не интересует Шепелев, лишь мой внук!», — приводит слова Владимира Фриске Стархит.



Не уродка. Фото: Соцсети

Чтобы сдох. Сдох, потому что не даёт видеться со своим сыном, внуком Владимира.

Зачем ему внук?

Нет-нет, я понимаю, что вы опять разорётесь о фирменных «двойных стандартах», начнёте с умным видом вопрошать, почему я так трепетно отношусь к Жанне, а к её коллегам — не очень, но повторю ещё раз — мне чисто по-человечески и совершенно необъективно очень жаль покойную.

И, да — я не вижу разницы между ней и её коллегами, но совершенно точно я понимаю причину — ту самую, по которой Жанна Фриске прожила так жизнь.

Фриске мне жаль, мне жаль Шепелева, а то, что делает и говорит Владимир, мне отвратительно.

Я не хочу, чтобы сын Шепелева попал под влияние деда. Спасибо, нет. Судьбу Жанны врагу не пожелаешь. И Шепелев совершенно прав, что не даёт общаться своему сыну с человеком, который любит ходить на ток-шоу.

Нечего мальчику делать на диванчике в студии. Да и на сцене тоже, куда, как я подозреваю, его хочет отправить дед.

Я рада, что Шепелев спустя столько лет встретил другую женщину. У них будет ребёнок, семья. Жизнь продолжается, за ребят можно только порадоваться, насколько это возможно. И сын Жанны в такой семье, я уверена, вырастет неплохим человеком.

Его же не таскают по конкурсам и тусовкам.

А Владимиру Фриске я советую уже успокоиться. Сыпать проклятия, желать, чтобы кто-то сдох — это фу.

Желали кому-нибудь, чтобы они сдохли?

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