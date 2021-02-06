Мнение: Письмо: “Раны напоминают про боль”

06.02.2021, 22:20, Разное

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Как я вчера увидела, не понимает почти никто, что если человек избавляется от короны Спасателя, его СЗ растет. ОЗ любовная, соответственно, тоже растет.

В конкретных ситуациях вы не можете этого увидеть.

Еле-еле видите, что человек перестанет сливаться, сняв корону Спасателя. Даже это некоторые видят плохо. Поэтому, наверное, нет мотивации избавляться от собственных корон.

Давайте вот эту историю в письме посмотрим. Здесь корона Спасателя грандиозных размеров.

Любого проймет.

Фокус у автора при запросе на том, что он – равнодушный пескарь. Хотя он пылкий олень. Он даже письмо свое назвал “Онежий онегин” будто главная его проблема в том, что он такой холодный к девушкам, а не в том, что он все время сливается под короной Спасателя.

В общем все, как всегда. И здесь и там, и в тысяче историй, которые мы уже разбирали.

terry_m

Добрый день, Эволюция!

Читаю ваш блог эпизодически три года, считаю ваш труд лучшим из всего, что есть, на тему отношений.

И хоть я, как и раньше, скорее всего, являюсь улиткой, или ещё чем-то похуже, теперь у меня есть хоть какая-то система координат, от которой можно отталкиваться.

Очень надеюсь попасть на разбор моего письма в evolutiolab.

Мне 30 лет, внешность средняя, работаю в IT, “онежий онегин”, если еще не пескарь.

О. – 18 лет, учится на последнем курсе колледжа. Она – моя противоположность: яркий экстраверт, веселая, общительная, привлекательная, с ее слов – “ветреная”. Это моя вторая попытка построить отношения, о первой будет рассказано чуть ниже.

С О. познакомились на сайте знакомств. Она отвечала односложно и без энтузиазма. Я почему-то был в ударе, что бывает довольно редко. У нее был статус отношений в профиле: “все сложно”. Она рассказала, что поссорилась со своим парнем, и поэтому здесь. Через полчаса вялой переписки она внезапно предложила встретиться “выпить и поговорить”. Немного посопротивлявшись, она согласилась встретиться у меня на квартире. Мы выпили вина, она все время мило щебетала свои весёлые истории, потом смотрели фильм, дело перешло к ласкам, был улётный секс, и уснули под утро.

Потом как-то так вышло, что с того же дня она осталась жить у меня. Она жаловалась на условия в общежитии, и что оно может скоро закрыться из-за карантина. Сложно объяснить почему, но тогда даже мысли не было ответить иначе кроме как “конечно же, переезжай”.

Следующие две недели были идиллией. Все было хорошо, как в сказке. Мы тонули друг в друге весь день и засыпали в три утра.

Проблемой было то, что я работал из дому, а она на учебу практически не ходила. Мы все время проводили вместе, и у меня начали нарастать долги по работе, было много задач, которые я не успевал делать, посвящая максимум свободного (и рабочего) времени ей. Я пытался доделывать все после того, как уложу её спать.

Через две недели у нас случился конфликт из-за того, что хоть мне и было с ней очень хорошо, но ее было ну очень много (практически, 24 часа с ней), она требовала все мое внимание, а я привык большую часть жизни проводить сам.

(Все было хорошо как в сказке, хвастается автор, только ему приходилось с утра до ночи развлекать и обслуживать эту девицу, и как только он решил немножко поработать, она устроила ему взбучку и игнор. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо)

Примерно через 2 с половиною недели с нашей первой встречи по этой причине мы “молча” поссорились. На выходные я уехал к родителям за город делать ремонт, не сказав об этом.

Она очень остро переживала это все. Вечером позвонила мне, пыталась понять, в чем дело. Я сказал, что она и сама должна догадываться, в чем причина: она грубо нарушает мое личное пространство (о чем я говорил ей раньше), и у меня не остается времени, чтобы нормально делать работу, не говоря уже о себе.

(Как обычно зависимые люди думают, что их границы нарушают, а не они такие зависимые, что сливаются сами. Здесь вот автор попытался смело выступить, пискнув, что он не согласен. И сейчас в ужасе от своей грубости начнет сливаться)

Я пробыл в родителей 2 выходных, по окончании которых у меня не было желания возвращаться к себе домой. Я понимал, что не смогу доделать все долги по работе, и меня могут уволить. И, хоть у меня действительно начались большие проблемы на работе, сейчас я понимаю, основная причина была – её слишком много, и она регулярно нарушает моё личное пространство. На второй день мы практически не общались. По приезду я снял квартиру посуточно в том же районе. Сейчас уже понимаю, как дико это выглядело. Мы изредка созванивались, она была очень расстроена. Я успокаивал и объяснял, как мог.

(В сказке лиса выгнала зайку из избушки, а здесь олень сам ушел и снимал квартиру посуточно, чтобы его гостья могла ни в чем себе не отказывать, есть из его холодильника и общаться с мужиками)

На третий день я позвонил, решил узнать, как у нее дела. Дела были не очень, она была в подавленном настроении, ее не взяли на работу, где она проходила стажировку. Мы поговорили минут 20, я её кое-как успокоил, сказал, что завтра приду домой.

Потом состоялся такой диалог:

О: “Я хочу пойти погулять. Одолжишь мне денег?”

Я: “Ок, сколько тебе нужно?” (Понимаю, полный дурак, не спросила, куда, с кем?..)

О: “Хотя бы 500”

Скинул ей 1000. После работы вечером написал:

Я: “Как ты?”

О: “Хорошо. А ты как?”

Я: “Более-менее нормально. Можешь сейчас говорить?”

О: “Нет”

Я: “Почему?”

О: “А что?”

Я: “Так лучше общаться”

О: “Я сейчас с подружкой”

Я: “В общежитии?”

О: “Да”

Через три недели я узнал, что тот вечер и ночь она провела не с подругой, а с “другом”, бывшим наркоманом, с которым она познакомилась накануне, и который клялся ей в любви.

(Если бы он не сказал, что собирается приехать домой, она привела бы этого парня прямо к нему в кровать. А может и приводила до этого)

Я знаю, что поступил ужасно. Но я не верил, что то, что было между нами, можно разрушить за два дня моего отсутствия. Наивность, наверное.

Вечером на четвертый день мы встретились, я подарил цветы, извинился за свое поведение, и все опять было хорошо. Конечно, проблемы с работой никуда не делись, и через некоторое время мне пришлось ездить на другой конец города, чтобы работать из офиса.

(Он очень извинялся, что снимал квартиры посуточно в надежде немножко поработать, пока она развлекалась в его квартире с мальчишками. Подарил цветы, чтобы компенсировать свой косяк. Друзья, это далеко не предел для короны Спасателя)

Потом был еще случай, я купил ей подарок – кулончик в виде сердечка, а она как-то случайно узнала, и показательно стала искать по всей квартире. В конце концов, она нашла его, когда я был в душе. Я расстроился и сказал, что она умеет испортить подарок. Она обиделась от этих слов, мы не пошли в аквапарк, как планировали, и весь вечер был испорчен. У нее было плохое настроение, я в шутку начал приставать и раздевать её, от чего она обиделась еще больше. Тогда она сказала, что хочет уехать переночевать в общежитие, чтобы утром пойти на занятия. У меня даже тени сомнения не возникло, что это может быть не так.

(Он опять видит свой косяк в том, что упрекнул ее тихонечко. А она взяла кулончик и устроила скандал на пустом месте, чтобы был повод уйти ночевать к другому мужику)

Я: “Окей, хочешь – иди. Я провожу тебя до двери общежития и уйду.”

О (со злостью): “Пожалуйста, оставь меня одну, я просто хочу побыть одна.”

Тогда я отдал ей зонтик, так как шёл дождь, и мы расстались на полпути к остановке.

(Хотел проводить до любовника, но сумел только зонтик всучить и пошел под дождем домой)

Через полчаса она написала:

О: “Извини, что обидела. Я хочу побыть сама”

Я: “Это ты меня извини за все!”

О: “Люблю тебя”

Я: “И я тебя люблю”

О: “Я завтра приеду после занятий”

Я: “Хорошо”

Потом через минут 10:

О: “Я уже приехала. Сладких снов, любимый”

Я: “В общежитие?”

О: “Ну да”

Я: “Сладких снов”

О: “Спасибо”

Я всю ночь думал, уснул поздно. В мессенджере было видно время последнего визита – 6 утра, я обычно в это время сплю.

О: “Доброе утро, солнце”

О: “Ты что всю ночь не спал?”

О: “Как ты?”

О: “Я переживаю”

Я ответил, как проснулся:

Я: “Доброе утро. Все хорошо.”

О: “Я сейчас еду к тебе”. И пошарила живую координату в мессенджере, показав, будто она едет из общежития.

Я: “Не стоит. Все хорошо”

Было утро, она должна была быть на занятиях в это время.

О: “Я переживала за тебя. Почему ты не отвечал?”

Я: “Я отключаю звук на ночь”

Она приехала, рассказала, что жалеет, что не осталась дома, поскольку не выспалась в общежитии, и, наверное, заболела.

У меня начали закрадаться сомнения. А вечером я увидел на её шее еле заметный засос. Она клялась, что это не засос, и что она мне не изменяла. Потом разрыдалась.

О: “Тебе противно ко мне касаться?”

Я: “Нет”

О: “Ты считаешь меня шлюхой?”

Я: “Я не знаю, что думать”

В ту ночь я впервые взял её телефон и нашёл доказательства этих двух измен.

Мой мир перевернулся. Но все закономерно, как я поступил с её бывшим, когда она фактически ещё была в отношениях, так и поступили со мной.

(Узнав, что она ему изменяет, он тут же пожалел ее бывшего и проникся к нему чувством вины. Видите, какая чудесница корона Спасателя?)

В ту ночь она ездила к парню, назовем его А., с которым виделась раз, за день до того, как познакомилась со мной.

Она так и не призналась в изменах, но все факты были против неё, я не знал, что делать. Читал блог, много думал, и через несколько дней решил, что нужно расстаться, нормальных отношений уже не получится. До этого у нас были какие-то планы на совместную жизнь. После этих событий стало понятно, что этому никогда не случиться.

(Он бы и рад был жениться на ней, но понял, что она не захочет)

Несмотря на её слезы и просьбы, я вызвал такси, она собрала вещи и уехала.

(Здесь он врет про ее просьбы. Плакать она могла конечно, но явно не просилась быть с ним, разве что поесть иногда и взять денег)

Но на этом всё не закончилось. И причина этого, как я полагаю, – моя заниженная самооценка, и то, что я, по большому счёту, не умею общаться, и очень привязываюсь к людям. Это мои вторые отношения в тридцать лет. Первые закончились аддикцией, из которой я еле выбрался. Но тогда я абсолютно точно видел, что это – аддикция, меня это убивает, и из этого нужно выбираться. Сейчас же я не знаю, что делать…

(Он сделал вывод, что его самооценка занижена и надо подрастить корону еще)

Мы продолжили общаться после расставания.

О: “Я хочу быть с тобой”

О: “Я тебя люблю”

О: “Очень очень сильно люблю”

О: “Я не знаю, как буду жить без тебя”

Я видел, что она тут же восстановила анкету на сайте знакомств и начала ходить на свидания.

Потом был выходной, я решил прогуляться в сторону её колледжа. Решил зайти посмотреть извне на корпуса зданий. Я очень жалел, что все так кончилось, и подсознательно искал встречи с ней.

Там меня заметила её подруга и доложила ей, что видела меня (мы с ней были знакомы). О. спросила, почему я здесь. Я не отвечал. Через некоторое время она написала, что едет ко мне. В общем, мы помирились, она призналась во всем, и я, чувствуя и свою вину, решил простить её и дать еще один шанс. После этих событий я решил контролировать ее переписки, хоть и знаю, что это не выход из ситуации.

Потом она как-то сказала, что много думала и решила “остаться друзьями”, мол, после того, что было, нормальных отношений уже не построить. А буквально через 10 минут сказала: забудь, это я так сказала, не подумав.

(Она вернулась к нему пожить, но с условием, что у нее будет свобода, а он – в сервис-зоне. Правда не знала, как сформулировать это условие не слишком грубо)

Потом опять все было хорошо примерно неделю. А когда она уехала домой к родителям, я увидел, что она возобновила переписки в мессенджере с парнями с сайта знакомств. Это был нож в сердце.

Я решил, что ситуацию ничем не исправить, и быть может только хуже. Я видел, что дома она встретилась на полчаса (на кофе) со своим бывшим, и не призналась мне в этом. По приезду я сказал, что нам лучше расстаться.

Я: “Давай останемся друзьями”

О: “Давай я приеду, и мы поговорим”

Я: “У нас было достаточно времени поговорить, это ничего не дало. Согласна остаться друзьями?”

О: “Мы будем видеться?”

Я: “Не знаю”

О: “Я не хочу с тобой расставаться. Я тебя люблю”

Я: “Все хорошо, ты всегда можешь на меня рассчитывать”

О: “Правда?”

Я: “Правда. Тебе нужна свобода, которую я тебе не даю”

О: “Можно хотя бы последнюю ночь побыть с тобой”

Я: “В другой раз”

(Он принял ее условие, но так, будто это его условие. Любимый трюк любой короны: озвучить свой слив так величественно, будто это приказ)

На следующий день она написала, что забыла у меня косметичку, и попросила вынести её к остановке. Мы встретились, она начала рассказывать, что в общежитии нечего есть и нечего приготовить. Мы зашли в маркет, и я купил ей продуктов.

(Мог бы привезти косметичку, прокладки, еду и бухло прямо на адрес любовника)

У меня были ее учётки в мессенджерах – после того, как я решил её контролировать. Я видел, что она сидит на сайте знакомств, переписывается с парнями и ходит на свидания.

Потом она выставила статус в инстаграм, мол, кто скучает, поставьте плюсики, и ей написал этот бывший наркоман (Н.). Они опять начали общаться.

Н: “Я буду свободен на выходных, не хочешь ко мне приехать?”

О: “У нас ничего не получится, я не люблю тебя.”

Н: “Жаль. Может все-таки приедешь? Кто я тебе?”

О: “Выбирай: можешь быть другом или любовником”

(Какой-то странный диалог. Как думаете, почему?)

Они договорились, что он ей скинет деньги на билет в другой город, и она приедет на выходных. Мне сорвало крышу. Я знал, что этот наркоман может легко сорваться и взяться за старое, если хотя бы чуть выпьет.

Потом ей написал один парень на сайте знакомств: “Ищу секс без обязательств”. И она согласилась… Я позвонил ей и договорился встретиться поговорить. Да, я надел корону Спасателя, мне небезразлична её судьба, и я не хочу, чтобы она наделала ошибок. Если бы она встретила какого-нибудь действительно хорошего парня, я был бы не против. В общем, меня бомбило, мы встретились, и она опять перевезла вещи ко мне))

(Да, он надел корону Спасателя, пишет автор, но это потому, что он добрый человек и еще педагог)

И всё опять было хорошо некоторое время.

Но. Во время одного из наших расставаний она познакомилась с одним дерзким парнем, который вначале был подписан у неё как “бабник С.”, назовём его С. И приехав ко мне она продолжала с ним общаться. Я попросил её прекратить все общение с ним. Она очень просила, говорила, что это всего лишь общение, но в конце концов согласилась.

И через две недели она как-то сдавала экзамен, очень перенервничала, еще и заболела простудой, и очень хотела приехать ко мне в офис на работу. Я тогда был занят, и написал, чтобы она не ехала, а лучше отогревалась вдома. Как я сейчас понимаю, ей тогда было плохо, и она нуждалась в поддержке. В тот день она позвонила С., они стали тайно общаться.

(Опять его косяк! Автор настоящий злодей, все время обижает девушку)

Я случайно узнавал об этом, у нас были ссоры. Она всегда скрывала эти переписки и разговоры. Я уже не знал, когда можно верить, а когда – нет. В один день я увидел, что он добавился ей в соцсеть, и пооставлял комменты со смайликами в её группу с музыкой. В это время она как раз была у родителей, и мы мало общались. Мне опять сорвало крышу, я написал ей, что, если она продолжает общаться с С., мы расстаёмся. Теперь я понимаю, я подсознательно проверял свою значимость для нее, кто важнее – я или он. И в душе очень надеялся, что она выберет меня.

Я: “С меня хватит, я это слишком долго терпел”

О: “Я тебя люблю”

Я: (скриншоты с его лайками)

О: “Но я правда больше не общаюсь с ним”

Я: “Я уже не могу тебе поверить”

О: “Давай поговорим”

Я вышел из сети, выключил телефон и лег спать.

На утро, когда проснулся, было 6 пропущенных и ее сообщение “Извини меня, пожалуйста!!!”

Я понял, что она и вправду общалась с ним. Раньше он никогда не писал первым.

Я отключил сетевой статус в мессенджере, мы перестали общаться, я держался, чтобы не мониторить ее соцсети.

В один день я увидел, что она забрала почти все свои вещи у меня из квартиры.

(У нее его ключи и она приходит когда хочет, чтобы поесть и помыться)

На неделю я полностью переключил свой фокус с неё на работу, пытаясь её забыть, выполнил много дел, и чувствовал себя отлично.

Но потом меня начали терзать муки сомнения, а вдруг она и вправду не общалась с ним? Хоть она и попросила прощения, что указывает об этом. Я зашел в мессенджер, последнее сообщение с извинением было удалено. Я решил написать ей и встретить её после работы. Она выпалила: “Я больше не буду с тобой вместе”.

Впервые она отстранялась от меня, не давая свою руку. Я не мог понять, в чем дело. И тогда наконец она мне призналась. Она всю эту неделю жила с С. Для меня это было шоком. То, что я не мог представить в самом кошмарном сне, стало реальностью. Её отношение ко мне полностью изменилось. Я не узнавал её. Я сказал, что не отпущу её к нему. Чудом мне удалось посадить её на трамвай, который едет ко мне. В тот вечер мы много говорили, она не разрешала прикасаться к себе. Я не узнавал её. Она осталась у меня, на следующий день мы опять много говорили.

(Здесь понятно, как Спасатель может легко превратиться в насильника? Он почти насильно сажает ее на трамвай. Хорошо еще она нуждается в его материальной опеке и уступает, а так бы могла получиться драка)

С. так и не позвонил ей в тот вечер спросить, где она.

Как оказалось, фразу “Извини меня, пожалуйста!!!”, которую она удалила, написала не она, а её подружка со словами “не повторяй моих ошибок!”.

Я: “Почему ты выбрала его, а не меня? Зачем всё это?”

О: “Просто чтобы развлечься. Я думала, что у нас всё кончено и ты хочешь бросить меня. Я знала, что у нас с С. ничего серьезного не может быть, но мне было приятно с ним общаться”

В первый же день, как только пришла от С., говорила:

“Первый раз (с Н.) – ты сам виноват.

Второй раз (с А.) – я жалею.

Третий раз (с С.) – не жалею.”

Потом отрицала эти слова.

Я понимаю, что в некоторой мере моя вина в этих изменах тоже есть, я косячил жестко. Но зачем это всё, почему нельзя просто бросить человека, если он чем-то не устраивает.

И хотя она часто повторяет “я так виновата перед тобой”, я сейчас чувствую себя ниже плинтуса. И если раньше эти отношения окрыляли меня, то сейчас ревность и боль разрушает меня.

(Все потому, что “жестко косячил”)

Да, у неё сейчас проблемы с жильем, финансами, работой (её не будет пока не закончит учебу, ещё 4 месяца). У меня есть новая съёмная двухкомнатная квартира, нормальное питание, и я удовлетворяю некоторые её потребности во внимании, ласке, но, судя по всему, далеко не полностью.

Немного расскажу об О.:

Её первые отношения начались в 16 и продолжались полтора года. С её слов, это была её первая, большая и сильная любовь:

О: “Он очень понимал меня, как никто другой. Он чувствовал, когда меня нужно обнять, а когда – оставить одну, хотя и тогда, и тогда я просила, чтобы меня оставили в покое”.

Через несколько месяцев после того, как они с её первым парнем начали жить вместе, с её слов, секс стал очень редким, и парень решил её бросить. Она очень переживала этот разрыв, просила и умоляла его вернуться обратно. Но он был неумолим. Заблокировал её номера и во всех приложениях. Она говорила, что хотела даже прыгнуть с дома, чтобы он увидел, что она с собой наделала из-за него. С её слов, этот разрыв её буквально сломил. И теперь она всегда ожидает, что её бросят, и чуть что – сама рушит отношения изменами.

Говорила, что у неё было 7 парней, из них – с тремя были длительные отношения. Из них она не изменяла первому, так как любила, и второму, потому что тот всегда был рядом. Третьему (Ж) и четвёртому (мне), получается, изменяла неоднократно.

Также говорила, что отношения очень нужны ей, так как она очень боится остаться одна.

Ещё говорила мне в первый день нашей встречи: не хочу отношений, хочу найти любовника. Но абсолютно всё говорило об обратном, что нужны ей именно отношения. Потом как-то сама призналась: “Я всегда буду хотеть большего, чем просто секс”. Секс у нее был только приманкой.

(Катюша Толстого и Сонечка Достоевского, но только несчастней, а автору не хватило чуткости и щедрости, чтобы отогреть это нежное сердечко)

Её бывший парень, что был до встречи со мной, – Ж. Когда она познакомилась со мной, он как раз уходил в армию, и они, по её словам, поссорились. Она хотела приехать к нему на выпровожение, а Ж. сказал (не подумав, наверное) “Мне всё равно, приедешь ты или нет”. Хотя деньги ей на билет скинул (они живут в разных городах). Она очень обиделась на эти его слова. Я видел его переписку, и у меня сложилось впечатление, что он действительно любит её, хотя время от времени косячит, сказав что-то резкое. Но я не понимаю, как можно разрушать отношения изменами из-за пустяков. Она говорила на это: “Я хотела почувствовать, что меня хоть кто-то любит”.

Не знаю, было ли понятно из диалогов, но одна из причин, почему мне так сложно построить отношения, наряду с проблемами в общении, с её слов: “Ты делаешь больно словами, постоянно напоминаешь мне мои ошибки”.

(Автор, вам нужно учиться быть мягче и уступчивей. Побольше внимания девушкам, побольше стараться угождать. Старайтесь не только следить за ними в сети и следовать по пятам, но и проникать к ним в душу как глист)

Еще говорила: “Мы очень разные. Оставить тебя наедине для тебя нормально. Для меня же – смерти подобно. Меня нельзя оставлять одну”.

Мои первые отношения были с Ю., которую я с высокой долей вероятности могу назвать белоснежкой. По-сути, она и разморозила меня, хотя бы частично.

(Автору кажется, что он ледяная глыба, а не лужа липкого киселя)

У нас была похожая история, мы тоже расставались несколько раз, но она начала меня явно использовать, и мне было легче пережить расставание. Сейчас же я просто не представляю, как мне расстаться так, чтобы не было желания вернуться опять. Ведь сейчас один мой косяк – и она опять может пойти налево…

Проблема в том, что я нахожусь в состоянии, когда мне очень сложно увидеть реальную картину. Я не знаю, что мне делать. С одной стороны, она делает много чего, чтобы я ощущал её любовь. С другой – я боюсь, что это не конец. Раны напоминают про боль измен.

Разум говорит мне: “Тебе нужно забыть её. Нормальных отношений уже не построить. Новые лучше не начинать, ты сильно привязываешься к людям. Лучше полностью сконцентрироваться на работе – это то, что всегда тебя поддерживало, давало максимум результата и смысл жизни.”

Но моя низкая самооценка также говорит мне, что после неё я вряд ли кого найду. У меня нет особых требований, мне всего лишь нужно, чтобы было комфортно с человеком, меня принимали и любили.

Она очень хорошая, мне с ней очень приятно проводить время, и у меня есть чувства (и, видимо, уже и аддикция) к ней.

(Это не низкая самооценка, а адекватная ему говорит, что он никому в том виде как есть не нужен. А корона ему говорит, что с этой девушкой, которая сто раз вытерла об него ноги, возможны отношения)

Когда я спрашивал её вчера, что она чувствует ко мне, она говорила: “Это вопрос с подвохом. Я не знаю, я скучаю, когда тебя нет, я хочу видеть тебя…” и замялась с ответом. Ещё говорила, что после всего, что было, большая часть чувств угасли. “Но их можно возобновить!”

Иногда мне кажется, что она – мой шанс научиться нормальным отношениям. Ведь почти любая другая девушка после таких косяков, как делаю я (с пропаданием, игнором), просто бросит (уже было), она же это все прощает, хоть и ненамеренно причиняет боль в ответ.

Я не хочу разрушить свою психику ревностью, я хочу, чтобы и у меня, и у неё, всё было хорошо. И я очень не хочу, чтобы она пошла по пути моей первой девушки – Ю., став б***ю. Но я также понимаю, если мы расстанемся, это – не зависит от меня.

Спасибо, что прочитали!