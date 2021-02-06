Британцы троллят Евросоюз)))

06.02.2021, 22:10, Разное

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‘Что посеешь, то и пожнешь!’ Над Ги Верхофстадтом насмехаются после высказываний Сергея Лаврова

Ги Верхофстадт подвергся насмешкам в социальных сетях после того, как он пожаловался на решение ЕС отправить в Россию своего главного дипломата Жозефа Борреля, несмотря на вызывающее споры тюремное заключение политика-диссидента Алексея Навального.

CIARAN MCGRATH

PUBLISHED: Feb 6, 2021

Между тем выяснилось, что во время визита в Россию, верховный представитель блока г-н Боррель сидел рядом, когда министр иностранных дел РФ публично “склонял” ЕС как «ненадежного партнера».

Г-н Навальный , лидер партии “Россия будущего” и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), является ведущим критиком президента РФ Владимира Путина .

«@JosepBorrellF просто не следовало ехать в Москву без сообщения о жесткой позиции ЕС и санкций в поддержку этого».

Однако другие пользователи предположили, что блоку надо винить только самого себя.

Один ответил: «Сила ЕС была в том, что Великобритания была его частью».

Гай Верхофстадт получил ответ на свой твит (Image: GETTY/Twitter)

Жозеф Боррель и Сергей Лавров в Москве (Image: GETTY)

«Но вы решили не слушать @ 10DowningStreet, когда Дэвид Камерон был премьер-министром, пытались нанести удар Терезе Мэй и думали, что сможете перехитрить @BorisJohnson.

«Больше обманулись сами. Теперь вы пожинаете то, что посеяли, и заслуженно!”

Альфред Эдингтон сказал: «В чем сила ЕС?

Алексей Навальный отправлен в колонию (Image: GETTY)

«На протяжении десятилетий вы наслаждаетесь миром, который обеспечивает, в основном, военный альянс США и Великобритании, в то время как большинство стран ЕС платят НАТО гроши в финансовом отношении».

Другой пользователь Твиттера добавил: «ЕС несложно одурачить….Кризис с сирийскими беженцами неоднократно демонстрировал это. Точно так же как и помощь Греции».

Сергей Лавров воспользовался возможностью, чтобы заклеймить ЕС как «ненадежного партнера»

Жозеф Боррель был сидеть и сконфуженно выслушивать резкие высказывания Лаврова. (Изображение: GETTY)

Второй добавил: «Верхофстадт может говорить на публике все, что ему хочется.

«Путин знает, что ЕС, в лучшем случае, сделает несколько слабых жестов, а по сути ничего не сделает».

Третий предположил: «Это просто убожество, но если вы заполняете Комиссию ЕС несостоявшимися политиками, то чего вы ожидаете? Хаос, и именно это и произошло.

Один из пользователей Twitter предположил что это не первый раз когда ЕС выставили дураками” (Image: Twitter)

Во время своей поездки г-н Боррель присутствовал на пресс-конференции с г-ном Лавровым, во время которой дела приняли неловкий оборот.

После того, как г-н Боррелл признал, что ЕС не планирует никаких санкций против РФ в ответ на заключение г-на Навального, г-н Лавров сказал: «Мы привыкаем к тому факту, что Европейский Союз пытается ввести односторонние ограничения, незаконные ограничения, и мы исходим из предположение на данном этапе, что Европейский Союз – ненадежный партнер.

«Я надеюсь, что стратегический обзор, который состоится в ближайшее время, будет сосредоточен на ключевых интересах Европейского Союза и что эти переговоры помогут сделать наши контакты более конструктивными».