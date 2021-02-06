 

МИД России высылает немецкого дипломата за участие в акциях в поддержку Навального

06.02.2021, 22:10, Разное
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Евгения Кривицкая   5 февраля 2021 

Персоной non grata объявило Министерство иностранных дел Российской Федерации дипломатического представителя Германии. Причиной этого стало участие в акции протеста 23 января 2021 года в Москве после задержания оппозиционера Алексея Навального. Об этом вечером 5 февраля сообщает пресс–служба МИДа.

Наряду с немецким дипломатом на митингах в поддержку Навального, но уже в Санкт–Петербурге, были замечены посол Королевства Швеция и временный поверенный в делах Республики Польша. Всех троих представителей дипмиссий вызвали в министерство, где им заявили протест «в связи с зафиксированным участием в незаконных акциях 23 января 2021 года». Также в сообщении МИДа подчёркивается, что подобные действия со стороны иностранных представителей «являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу».

В связи с событиями конца января РФ дала немецкому, польскому и шведскому дипломатам статус «persona non grata», ссылаясь на Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года. Теперь послы должны в ближайшее время покинуть территорию РФ.

Справка

Первая волна митингов в поддержку Алексея Навального прошла 23 января 2021 года: в этот день состоялись акции в 196 городах РФ и 81 городе за границей. Наибольшей массовостью отличилась Москва: по разным данным, количество участников насчитывало до 50 тысяч.  Всего в ходе протестов правоохранители задержали несколько тысяч человек и завели несколько уголовных дел против протестующих. «Второй тур» протестов прошёл 31 января: 118 акций в РФ и 56 — за её пределами.

В Германии точкой протеста стал Берлин: по подсчётам столичной полиции, на акцию протеста 23 января собрались около 3000 человек, а 31 января — несколько сотен. На первом из этих митингов побывали корреспонденты «Переселенческого вестника».

Foto: MikroKon/shutterstock.com



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