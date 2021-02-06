Мнение: Россия превзошла США по стали, второй «момент Спутника» и розничные спекулянты

06.02.2021, 22:08, Разное

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1. Новости индустриальной сверхдержавы. Мы повторили советский рекорд, обогнав по производству стали США — на этот раз силами одной только РСФСР, а не всего Союза, как раньше:



https://genby.livejournal.com/899356.html



Казалось бы, повторили и повторили, чему тут радоваться. Однако есть нюанс. Цитирую из дневников Анатолия Черняева, свидетеля рекордов прошлой эпохи и сотрудника Международного отдела ЦК КПСС:

31 декабря 1972.

Перед 50-летием был пленум ЦК. <…> Брежнев произнес большую речь <…> «Не выполняем пятилетнего плана практически по всем показателям, за исключением отдельных». <…> «Как Вам не стыдно, товарищ Казанец [министр чёрной металлургии – К. А.] хвалитесь, что выплавляете больше США… А качество металла? А то, что из каждой тонны только 40 % выходит в продукцию по сравнению с американским стандартом, остальное – в шлак и в стружку?!» <…> «Мы по-прежнему получаем 90 копеек [прибыли – К. А.] на один рубль вложений, а американцы – наоборот (на 90 центов – один доллар)».



<…>



17 декабря 1973



План не выполнен по энергетике, металлу, химии, легкой промышленности и т. д. На 1974 г. намечен предельно напряженный план, иначе горит пятилетка: за три её года прирост 44 млрд. рублей из 103 млрд. запланированных на всю пятилетку. <…> 60–70 млн. тонн металла у нас во время переработки идет в отходы. По тоннажу металлообрабатывающих станков мы производим столько же, сколько США, Япония и ФРГ вместе взятые, а по числу сделанных из этого металла станков и по их производительности далеко отстаем от каждой из них. Финляндия вывозит древесины в 10 раз меньше, чем мы, а выручает валюты по этой статье экспорта в два раза больше. Это потому, что от нас она уходит в элементарно необработанном виде.



<…>



Огромное количество (не успел зафиксировать цифру) собранного в этом году зерна оставили хранить в буртах под открытым небом. Сгнило. В миллионах рублей исчисляются потери зерна, цемента, овощей, фруктов и др. из-за отсутствия тары и несвоевременной подачи транспорта. Из-за плохого качества металла мы закладываем в конструкции из него гораздо больше тонн, чем можно было бы. И т. д. и т. п.

2. В США есть такое понятие, как «момент Спутника» (Sputnik moment). Оно обозначает состояние удивления и шока, в котором американцы пребывали после запуска Советским Союзом первого спутника Земли. Тогда им стало очевидно, что первый этап космической гонки США проигран, а советские ракетные технологии способны доставлять ядерные заряды в любую точку планеты.

Теперь, похоже, настал второй «момент Спутника». Не такой сенсационный как первый, но всё же весьма для нас приятный. Вакцина от коронавируса «Спутник V» показала Западу, что наша наука и технологии находятся на весьма высоком уровне, и у западных стран нет монополии на спасение человечества от вирусных угроз:

https://lenta.ru/news/2021/02/04/welt/

Россия смогла удивить западные страны созданием вакцины «Спутник V» против коронавируса. Такое мнение выразил журналист Жак Шустер (Jacques Schuster) в колонке для немецкой газеты Die Welt.

По его словам, Россия долгое время не могла поразить Запад своими изобретениями. Так, последний раз другие страны, затаив дыхание, наблюдали за успехами Москвы в 1957 году, когда Советскому Союзу удалось запустить в космос первый искусственный спутник Земли. Таким образом, Москва показала, что теперь она может запускать ядерные ракеты по американскому континенту.

«Только вакцина против коронавируса, рано поступившая на рынок, показала: Россия, возможно, больше, чем “Верхняя Вольта с ядерными ракетами” (так СССР охарактеризовал бывший канцлер ФРГ Гельмут Шмидт)», — отметил Шустер. Он также обратил внимание на название вакцины, отсылающее к запуску первого спутника.

У российской вакцины есть целый ряд преимуществ по сравнению с западными. Британский медицинский журнал «Ланцет» опубликовал исследование, согласно которому по своей эффективности «Спутник V» лишь немногим уступает вакцинам от Пфайзера и Модерны, зато в разы превосходит их по безопасности (вероятности наступления побочных эффектов):

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/zapad-vpervye-ocenil-rossiiskuiu-vakcinu-sputnik-v-60194dcab19d82187e68845d

В отличие от британской вакцины от Астрозенеки, эффективность «Спутника V» для всех возрастов не вызывает сомнений:

Наконец, в отличие от РНК-вакцин от Пфайзера и Модерны, российская ДНК-вакцина гораздо удобнее в использовании. Её не нужно хранить при сверхнизких температурах – вполне достаточно обычного холодильника:

https://lenta.ru/news/2021/02/05/luchse/

Последнее обстоятельство очень важно, так как делает нашу вакцину лучшим выбором для небогатых стран с жарким климатом, каковые составляют большинство населения Земли.

3. Спекулянты-новички, вдохновлённые скупкой акций GameStop (с целью обвалить шортящие их американские фонды), не сдаются. Теперь они начали торговать на российских биржах:

https://lenta.ru/news/2021/02/05/birj/

Частные инвесторы с Reddit добрались до России, в итоге Санкт-Петербургская биржа выбилась в лидеры по объему торгов в стране, и ажиотаж розничных трейдеров в США сыграл в этом не последнюю роль. Как сообщает Bloomberg, в январе 2021 года объемы торгов на фондовой бирже Санкт-Петербурга выросли на 14 процентов до 36,1 миллиарда долларов. То есть торговая площадка впервые обогнала Московскую биржу, где объем торгов составил 30,2 миллиарда долларов.

Это произошло потому, что на петербургской бирже через российские брокерские счета можно покупать и продавать акции иностранных компаний. Дело в том, что Московская биржа специализируется на торговле российскими бумагами, иностранные начали торговаться лишь в прошлом году, и сейчас их 55 штук (эти бумаги на бирже называют самыми ликвидными), для сравнения на Санкт-Петербургской их 1523. Там есть, в том числе, ценные бумаги американской сети GameStop, чья цена взлетала на 1625 процентов в январе усилиями частных инвесторов с Reddit.