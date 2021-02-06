Проект «Россия – моя история» преодолел отметку в 10 тыс. мероприятий

06.02.2021, 22:02, Новости дня

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Мультимедийный исторический проект «Россия – моя история» преодолел отметку в 10 тыс. мероприятий. В ближайшие дни на площадках проекта по всей РФ пройдут выставки, посвященные Дню науки.

В субботу исторический парк на ВДНХ отрыл новый сезон экскурсионных программ. Так, в парке проходят мультимедийные выставки «Рюриковичи», «Романовы» и «От великих потрясенийк Великой победе», посвященные трем историческим вехам РФ – временам династий Рюриковичей и Романовых и эпохе СССР, сообщается на сайте проекта.

Центром экспозиции «Рюриковичи» является масштабный 20-метровый купол, представляющий концептуальный видеоряд о жизни Сергия Радонежского. Кроме того, посетителям расскажут о древнерусском курсе валют и первых информационных войнах с помощью голограмм и проекций. Также на экспозиции представлена «живая» книга, в которой изображение проявляется буквально на глазах. Выставка «Романовы» представляет собой яркий дизайн в сочетании с современными мультимедиа и открывает новые возможности к изучению этого периода истории. Здесь же размещены несколько кинотеатров, масштабные авторские 2D и 3D инсталляции. Ключом к пониманию экспозиции, посвященной советскому периоду, является мультимедийная инсталляция общей протяженностью более ста метров. Наука и искусство советского времени заслужили в экспозиции особой подачи в ярких и наглядных мультимедийных книгах, оживляющих сухие архивные сведения, а внедрение систем бесконтактного управления контентом позволило создать экспонаты о самых масштабных проектах этого периода.

Мультимедийную выставку «Память поколений», посвященную искусству о Великой Отечественной войне, впервые открыл исторический парк во Владивостоке. На ней с помощью современных цифровых технологий и оборудования представлена уникальная коллекция из более 200 шедевров живописи отечественных мастеров XX века. Одним из самых ярких визуальных решений на выставке стало внедрение спецэффектов в каждую экспонируемую картину. Так, знаменитые произведения из статичного живописного изображения превращаются в самостоятельные мини-новеллы о том, что острый взгляд художника выбрал из фронтовых будней в качестве сюжета для своего полотна. Технологии, оживившие героев картин Аркадия Пластова, Павла Корина, Александра Дейнеки, Александра Лактионова и многих других, помогут любителям искусства стать не просто созерцателями исторической живописи, а увидеть в ней саму жизнь 1940-х годов, пишет VL.RU.

В исторических парках Волгограда и Ростова-на-Дону в канун 78-й годовщины победы в Сталинградской битве открылась выставка «Сталинград». Экспозиция повествует не только о военном прошлом Сталинграда, но и о его предвоенном и послевоенном периодах, когда город возрождался и восстанавливался от потерь и стал индустриальным центром Советского Союза. На выставке представлены исторические архивные документы, редкие фотографии, кадры военной кинохроники. Интерактивные столы и экраны рассказывают малоизвестные факты о сталинградском зоосаде, крупнейших промышленных предприятиях, культурной жизни горожан, развитии искусства, появлении телевидения, детской железной дороге, восстановлении города после Сталинградской битвы. Посетители выставки могут ознакомиться с материалами газеты «Сталинградская правда» 1936-1942 годов выпуска, найденных в архивах волгоградской областной библиотеки имени Горького и узнать уникальную информацию о Сталинградской картинной галерее, передает портал «ВДВ».

Исторические парки «Россия – моя история» – самый масштабный экспозиционный комплекс в России. География его площадок простирается через всю Россию и насчитывает 23 города: Владивосток, Пятигорск, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Махачкала, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Ставрополь, Тюмень, Уфа, Южно-Сахалинск, Якутск, Челябинск, Сургут.