 

Проект «Россия – моя история» преодолел отметку в 10 тыс. мероприятий

06.02.2021, 22:02, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Мультимедийный исторический проект «Россия – моя история» преодолел отметку в 10 тыс. мероприятий. В ближайшие дни на площадках проекта по всей РФ пройдут выставки, посвященные Дню науки.

В субботу исторический парк на ВДНХ отрыл новый сезон экскурсионных программ. Так, в парке проходят мультимедийные выставки «Рюриковичи», «Романовы» и «От великих потрясенийк Великой победе», посвященные трем историческим вехам РФ – временам династий Рюриковичей и Романовых и эпохе СССР, сообщается на сайте проекта.

Центром экспозиции «Рюриковичи» является масштабный 20-метровый купол, представляющий концептуальный видеоряд о жизни Сергия Радонежского. Кроме того, посетителям расскажут о древнерусском курсе валют и первых информационных войнах с помощью голограмм и проекций. Также на экспозиции представлена «живая» книга, в которой изображение проявляется буквально на глазах. Выставка «Романовы» представляет собой яркий дизайн в сочетании с современными мультимедиа и открывает новые возможности к изучению этого периода истории. Здесь же размещены несколько кинотеатров, масштабные авторские 2D и 3D инсталляции. Ключом к пониманию экспозиции, посвященной советскому периоду, является мультимедийная инсталляция общей протяженностью более ста метров. Наука и искусство советского времени заслужили в экспозиции особой подачи в ярких и наглядных мультимедийных книгах, оживляющих сухие архивные сведения, а внедрение систем бесконтактного управления контентом позволило создать экспонаты о самых масштабных проектах этого периода.

Мультимедийную выставку «Память поколений», посвященную искусству о Великой Отечественной войне, впервые открыл исторический парк во Владивостоке. На ней с помощью современных цифровых технологий и оборудования представлена уникальная коллекция из более 200 шедевров живописи отечественных мастеров XX века. Одним из самых ярких визуальных решений на выставке стало внедрение спецэффектов в каждую экспонируемую картину. Так, знаменитые произведения из статичного живописного изображения превращаются в самостоятельные мини-новеллы о том, что острый взгляд художника выбрал из фронтовых будней в качестве сюжета для своего полотна. Технологии, оживившие героев картин Аркадия Пластова, Павла Корина, Александра Дейнеки, Александра Лактионова и многих других, помогут любителям искусства стать не просто созерцателями исторической живописи, а увидеть в ней саму жизнь 1940-х годов, пишет VL.RU.

В исторических парках Волгограда и Ростова-на-Дону в канун 78-й годовщины победы в Сталинградской битве открылась выставка «Сталинград». Экспозиция повествует не только о военном прошлом Сталинграда, но и о его предвоенном и послевоенном периодах, когда город возрождался и восстанавливался от потерь и стал индустриальным центром Советского Союза. На выставке представлены исторические архивные документы, редкие фотографии, кадры военной кинохроники. Интерактивные столы и экраны рассказывают малоизвестные факты о сталинградском зоосаде, крупнейших промышленных предприятиях, культурной жизни горожан, развитии искусства, появлении телевидения, детской железной дороге, восстановлении города после Сталинградской битвы. Посетители выставки могут ознакомиться с материалами газеты «Сталинградская правда» 1936-1942 годов выпуска, найденных в архивах волгоградской областной библиотеки имени Горького и узнать уникальную информацию о Сталинградской картинной галерее, передает портал «ВДВ».

Исторические парки «Россия – моя история» – самый масштабный экспозиционный комплекс в России. География его площадок простирается через всю Россию и насчитывает 23 города: Владивосток, Пятигорск, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Махачкала, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Ставрополь, Тюмень, Уфа, Южно-Сахалинск, Якутск, Челябинск, Сургут.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08 / Обозреватель Guardian – политика Трампа доводит людей до отказа от американского гражданства

08.01 / “Все меня рассматривают”. Павлик в Буковеле показал очередь на подъемник, а его жена пожаловалась на излишнее внимание

05.09 / В самолет перестанут пускать пассажиров в масках с клапаном

27.01 / США собрались пересмотреть решение о выводе ВС из Афганистана и Ирака

21.11 / В РФ обучили нейросеть смотреть в микроскоп

16.01 / Пушков прокомментировал выдвижение Нуланд на должность в Госдепе

23.01 / Министр окружающей среды ФРГ – Германии нужен «Северный поток — 2».

05.01 / Беременная Фролова: Когда заболела COVID-19, не могла дозвониться до врача три дня

17.07 / Крестный ход в Казани отменили из-за коронавируса

04.07 / Появились сообщения о госпитализации Хазанова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска