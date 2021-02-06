 

Саакашвили увидел в РФ угрозу Мариуполю и Херсону

06.02.2021, 22:02, Новости дня
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Россия стремится подчинить своему контролю Мариуполь и Херсон для того, чтобы иметь возможность снабжать Крым, сообщил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала «Украина».

«К сожалению, война только усиливается, и мы уходим на другой этап войны. Будут стрелять еще больше, давайте не будем себя обманывать. Конечно, они (Россия) хотят расширить свое присутствие в Украине. Почему? Чтобы снабжать Крым, чтобы там была вода, логистика и морское сообщение. Им обязательно надо контролировать Мариуполь и Херсон», – передает слова Саакашвили РИА «Новости».

Накануне сторонники Саакашвили провели в Грузии акцию протеста, обвиняя власти в нежелании раздражать Москву.

Ранее власти Крыма отмечали, что Саакашвили старается привлечь к себе внимание за счет пиара на крымской теме, попутно пытаясь свести счеты с политическими оппонентами.

Напомним, весной 2015 года Саакашвили стал губернатором Одесской области. В ноябре 2016 года бывший президент Украины Петр Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не выполнил обещания по развитию региона, значительно ухудшив его экономическое положение. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Нынешний глава республики Владимир Зеленский в мае 2019 года вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся на Украину.



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