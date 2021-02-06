Ученые назвали самый опасный возраст для женщин и мужчин

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06.02.2021, 22:02, Разное
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Ученые их Техаса назвали самый опасный возраст для женщин и мужчин, когда необходимо быть более внимательным к своему здоровью. В данный период присутствует очень большой риск летального исхода в результате сердечно-сосудистых болезней.
По словам специалистов, речь идет о возрасте 40 лет. В процессе исследования они провели анализ нескольких тысяч историй болезни людей различных национальностей. Когда исполняется 40 лет, необходимо прислушиваться к различным сигналам организма.

При этом среди женщин данный показатель отличается. Им рекомендуется начинать более тщательно следить за своим здоровьем после 30 лет. Проблемы могут появиться на фоне курения, стресса.

Источник: katun24.ru



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