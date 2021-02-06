 

Алену Водонаеву раскритиковали за воспитание сына и военный лагерь

06.02.2021, 22:02, Разное
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Ведущую и журналиста Алену Водонаеву раскритиковали за слишком строгое воспитание сына Богдана и решение отправить его в военный лагерь. Бывшая участница «Дома-2» считает, что представители мужского пола не должны расслабляться.
Недавно в соцсети Instagram Алена Водонаева попросила фолловеров посоветовать ей варианты детских лагерей со строгой дисциплиной. Туда она хочет отправить своего сына Богдана, чтобы тот стал более самостоятельным и ответственным. Водонаева заявила, что у наследника уже начался переходный возраст, поэтому важно не упустить время.

В прошлом году сын знаменитости впервые отдыхал без семьи. Звездная мать отправила его на две недели в палаточный лагерь. Сейчас он четыре раза в неделю посещает спортивные секции. По словам Водонаевой, у мужчин, в том числе подрастающих, практически не должно быть свободного времени, чтобы не появлялись вредные привычки. У ее сына из гаджетов есть только iPod для прослушивания музыки, а телефон у ребенка – кнопочный.

Подписчики после предоставленной информации раскритиковали Алену Водонаеву за сильно строгое воспитание сына. Однако ведущая рассказала, что отец Богдана Алексей Малакеев также солидарен с ней в данном вопросе. По словам теледивы, если бы у нее была дочь, то делался бы делался на другие вещи.

Источник: www.instagram.com



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