 

“Сосуды глаз приобретают патологическую извилистость”: Медик рассказала о большой опасности COVID-19 для органов зрения

06.02.2021, 22:02, Разное
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Российский врач-офтальмолог Татьяна Хейло недавно дала интервью одному из отечественных изданий, в котором пояснила о проблемах с органами зрения, возникающих у переболевших COVID-19. Также медик информировала об основных способах борьбы с данными негативными последствиями для организма.
Описывая влияние коронавируса на органы зрения, специалист сравнила воздействие патогена с дегенеративными заболеваниями – в обоих случаях имеют место нарушения микроциркуляции и появление гипоксии тканей. При этом COVID-19 вызывает данные отклонения значительно быстрее, чем традиционно имеющие место в подобных случаях капиллярные нарушения. Как правило, пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, обращаются к медикам лишь после выздоровления, и у таких больных в итоге приходится выявлять снижение показателя плотности капиллярной сети на лимбе, а иногда – бессосудистые зоны. Татьяна Хейло отметила, что основым симптомом, сигнализирующим о воздействии SARS-CoV-2 на глазные органы, является астения, проявляющаяся в появлении болезненного состояния из-за повышенной утомляемости. В свою очередь, патоген провоцирует воспаление, нарушающее внутрисосудистую свертываемость крови. “У людей, перенесших ковид, капилляры и сосуды глаз принимают форму спирали, приобретают патологическую извилистость: мельчайшие сосуды (артериалы и венулы) закручиваются, как жгут вокруг гвоздя, или как волосы после химической завивки”, – пояснила Хейло.

Впрочем, по словам офтальмолога, ухудшает само зрение COVID-19 только в том случае, если заболевание дало осложнение непосредственно на глаза. Но тяжелая форма недуга, в свою очередь, способна вызвать поражение долей головного мозга, которые отвечают за зрение. Самым главным залогом медик в деле предотвращения заболевания органов в описанных случаях назвала своевременное обращение переболевших к специалистам сразу после проявления первых симптомов – такая мера, вероятнее всего, поможет восстановить органы зрения успешно.

Источник: www.mk.ru



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