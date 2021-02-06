Обновленные универсалы Lada Largus FL добрались до дилеров

06.02.2021, 22:00, Новости дня

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Отечественный бренд «АвтоВАЗ» приступил к поставкам универсалов Lada Largus FL к первым покупателям.

В частности, уже со вчерашнего дня заметили партию новых автомобилей, которые покидали стены производственной площадки в Тольятти. Кроме того, серийный выпуск новинки начался 4 февраля. Новый Lada Largus FL отличается внешними изменениями, а также доработкой салона и технических опций. На данный момент производитель не начал принимать заказы, однако приобрести рестайлинговый универсал станет возможным уже в следующем месяце.

Некоторые эксперты прогнозируют, что стоимость автомобиля будет составлять от 40 до 60 тысяч рублей в разных модификациях. Остальные технические опции пока удерживаются в тайне до выхода в свободную продажу.