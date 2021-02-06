 

Новый универсал Toyota Corolla получит полноприводную версию GR

06.02.2021, 22:00, Новости дня
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Японский бренд Toyota в скором времени выпустит «заряженную» версию хетчбэка Toyota GR Corolla, а также спортивный универсал.

Вместе с тем первый проект GR Yaris проявил себя с положительной стороны, что и послужило поводом к появлению очередных «заряженных» новинок. Вместе с тем предполагается, что хетчбэк получит просторный салон, а также 1,6-литровый бензиновый двигатель с мощностью до 272 л.с. Инсайдеры уверены, что автомобиль оснастят 6-ступенчатой механической трансмиссией, а также полным приводом.

Пока разработчики не раскрывают никаких точных параметров, однако эксперты уверены, что «заряженный» хетчбэк серии GR сможет удивить техническими параметрами и более агрессивной внешностью.



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