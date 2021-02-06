 

Во Львове мужчина избил полицейских, которые хотели разнять драку на улице

06.02.2021, 21:56, Новости дня
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Патрульные полицейские во Львове попытались разнять драку трех мужчин, в итоге один из ее участников нанес правоохранителям телесные повреждения, рассказали в местной полиции 6 февраля.

Инцидент произошел на улице Зеленой. В ответ на попытки остановить драку они начали вести себя агрессивно. Участников драки правоохранители доставили в Львовское районное управление полиции и установили их личности. Ими оказались львовяне в возрасте 29, 32 и 48 лет.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Задержанным может грозить до пяти лет лишения свободы, досудебное расследование продолжается.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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