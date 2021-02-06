Сайт “Миротворец” сообщил о внесении в свою базу гражданской жены нардепа Козака

06.02.2021, 21:56, Новости дня

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Наталью Лавренюк, которую называют гражданской женой народного депутата Украины от “Оппозиционной платформы – За жизнь” (ОПЗЖ) Тараса Козака, 5 февраля внесли в базу волонтерского сайта “Миротворец”.

45-летняя Лавренюк обозначена как “пособник российских оккупантов”, имеющая гражданство России и Украины.

Ссылаясь на сообщения СМИ, “Миротворец” указал женщину как собственника фирмы, которая в России осуществляет геологическое изучение, разведку и добычу нефти.

Авторы “Миротворца” обвиняют Лавренюк в “финансировании российских оккупантов” и нарушении украинского законодательства о гражданстве.

Лавренюк на “Миротворце” – “сожительница владельца сети антиукраинских СМИ Тараса Козака”.

5 февраля журналисты программы “Схемы” (совместный проект “Радіо Свобода” и “UA:Перший”) сообщили, что Лавренюк владеет квартирой в Knightsbridge Privat Park, одном из самых дорогих жилых комплексов Москвы. По данным расследователей, на момент приобретения в марте 2020 года жилье стоило $13 млн. “Схемы” называют Лавренюк гражданской женой Козака.

Осенью 2018 года “Схемы” сообщали, что Лавренюк и жена нынешнего нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко – партнеры по бизнесу в России.

2 февраля президент Украины Владимир ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях в отношении Козака и принадлежащих ему телеканалов “112 Украина”, ZIK, NewsOne. 5 февраля глава государства сообщил, что решение о санкциях основано на данных СБУ, которые пока не могут быть обнародованы. Президент заверил, что принятое решение – законное и обоснованное.

Козак приобрел NewsOne и “112 Украина” в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го. Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и Медведчук – это “одна история” в контексте владения украинскими телеканалами.

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Санкции предусматривают лишение лицензий “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а 3 февраля Министерство культуры и информационной политики Украины направило официальный запрос в YouTube о закрытии их аккаунтов.