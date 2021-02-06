 

Мнение: О том, как #власть «не боится» Навального

06.02.2021, 21:52, Разное
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Фото © Фонтанка.ру.

О! А питерский-то губернатор Александр Дмитриевич Беглов – ай, красава!

И смельчак ещё, каких поискать на Руси. Особенно неизвестного блогера и непопулярного оппозиционера Алексея navalny Навального он не боится. Вот прямо до дрожи в коленках, до колик в печёнках – не боится. Мужик, чего уж там…

Итак, сегодня, когда по единодушному решению Леонида Волкова из Штаба Навального никаких протестных акций не планировалось, с утра в Петербурге начались масштабные перекрытия по требованию полиции. Закрыты на полдня две станции метро в центре, два с лишним десятка маршрутов наземного транспорта пущены в объезд (из-за чего проблемы выехать появились не только в центре Петербурга), грузовиками перегорожены проезды по десятку улиц вокруг Невского проспекта, повсюду огромные пробки. Таков результат работы властей «на опережение» несистемной оппозиции.

Собственно, в её штабе также прокомментировали события в Петербурге. «Нам даже не надо выходить на улицы, чтобы нас боялись», — написали петербургские сторонники Алексея Навального. И что им возразить?

Гм… Вот эти полицейские кордоны на всякий случай, опросы и досмотры случайных прохожих, включая детей, и прочие прелести неофициального комендантского часа – это всё от смелости власти, да?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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