 

Германия выделила белорусским оппозиционерам десятки миллионов евро

06.02.2021, 21:42, Новости дня
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Берлин выделил на поддержку оппозиции в Белоруссии порядка 21 млн евро рамках программы программы по поддержке гражданского общества республики, сообщил министр внутренних дел Германии Хайко Маас.

«Будьте уверены: Германия и ЕС на вашей стороне. Мы ввели санкции против Лукашенко и его режима. И мы разработали план действий «Гражданское общество Белорусии» на сумму до 21 млн евро», – передает словам Мааса РИА «Новости».

По словам главы германского МИДа, эти средства будут выделены в виде стипендий учащимся, которых исключили из школ и университетов за участие в демонстрациях, поддержки независимых СМИ и психологической помощи «жертвам пыток». Кроме того, Германия намерена предоставить убежище преследуемым гражданам Белоруссии и создать «механизм для сбора доказательств против тех, кто нарушает права человека». «Придет день, когда они будут привлечены к ответственности. Придет день, когда народ Белоруссии сможет жить в условиях демократии, свободы и верховенства закона», – сказал министр.

На этой неделе власти Германии упростили правила получения виз для представителей оппозиции Белоруссии.

Ранее оппозиция заявила об обязанности ЕС помочь «новому правительству» Белоруссии.



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