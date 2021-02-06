NI предупредил о способности РФ оставить НАТО без связи в Европе

06.02.2021, 21:42, Новости дня

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Россия в случае войны с НАТО на территории Европы сможет лишить союзные войска связи за счет более совершенной системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), считает эксперт журнала National Interest Дэвид Экс.

По словам аналитика, российские войска будут оснащены комплексной системой РЭБ, способной нейтрализовать военные коммуникации Североатлантического альянса.

«В наземной войне силы Кремля будут хорошо оснащены, чтобы блокировать связь и датчики США и союзников», – приводит слова Экса «ФАН».

Как сообщил эксперт, в Центре стратегических и бюджетных оценок министерства обороны США считают нецелесообразным планы Пентагона выделять десятки миллиардов долларов на исследования в области создания и модернизации систем РЭБ для того, чтобы сократить отставание США от РФ и Китая. Сам же Экс говорит, что военный бюджет должен формироваться с учетом знаний слабых сторон потенциального противника. Он заявил, что российские военные корабли и воздушная техника защищены от воздействия систем РЭБ хуже, чем американские, и поэтому Вашингтону нужно модернизировать именно эту сферу.

Ранее РФ исключила необходимость наращивания сил НАТО на Севере Европы.