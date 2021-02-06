Боррель подвел итоги визита в Москву

06.02.2021, 21:42, Новости дня

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Отношения РФ и Евросоюза нельзя назвать удовлетворительными, однако дипломатические связи должны всегда поддерживаться, сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам визита в Москву.

«Дипломатические каналы связи должны оставаться открытыми не только для деэскалации кризисов или инцидентов, но и для прямого обмена мнениями, передачи твердых и откровенных посланий, тем более, когда отношения далеки от удовлетворительных», – передает слова Боррреля РИА «Новости».

Представитель ЕС отметил, что в Европе озабочены ситуацией с правами человека в России, а также осудил арест блогера Алексея Навального, призвав к его освобождению. Кроме того, он осудил решение Москвы выслать трех европейских дипломатов, отвергнув обвинения в их адрес и предложив РФ пересмотреть свое решение.

По словам Борреля, 22 февраля он обсудит итоги визита в Москву с главами министерств иностранных дел стран ЕС. Он сообщил, что на этой встрече будут рассматриваться и арест Навального и «дальнейшие действия ЕС» в связи с этой ситуацией.

Боррель находился с визитом в РФ 4-6 февраля. Он встретился с главой МИД Сергеем Лавровым и представителями российских общественных организаций.

На встрече с Боррелем Лавров заявил, что ЕС на текущий момент не является надежным партнером России, но в Москве рассчитывают, что Брюссель займется своими коренными интересами. Боррель в свою очередь сообщил, что ни одна страна Евросоюза не предложила новые санкции против РФ из-за Навального, а также выразил надежду на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ЕС.