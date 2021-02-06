Мнение: Игра с короной Спасателя

06.02.2021, 21:28, Разное

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Предлагаю поиграть в новую игру по старым правилам.

Последнее время у нас не очень получалось, но может быть сегодня получится.

Я расскажу ситуацию и напишу первые фразы для трех диалогов.

Вы копируете имя (обязательно) героя и его фразу и начинаете ветку диалога.

За его собеседника вам отвечают другие, каждый – в отдельной подветке.

Все как обычно.

Ситуацию привожу из сериала “Разморозка”, чтобы был понятен контекст и характеры героев.

КСЖ, Петя и Белоснежка отмечали Новый год вместе и, уложив детей, пошли гулять.

Вот так примерно:

Сначала было все хорошо, а потом возник конфликт. Белоснежка не удержалась и, как только Петя отошел поговорить по работе, стала приставать к КСЖ. Когда Петя вернулся, он набросился на КСЖ с обвинениями, что тот соблазняет его жену. А когда Белоснежка вступилась за КСЖ, Петя стал отчитывать Белоснежку.

Вот три диалога. На Пете, как мы знаем, довольно большая корона Спасателя. Он считает Белоснежку слабой на передок, поскольку она очень сексуальная – раз и испорченная коварными мужчинами – два. Поэтому он все ей прощает, но и воспитывает тоже. Он уверен, что без него она погибнет сразу, а теперь еще и дети, Анечка и Петенька, погибнут вместе с ней. Так что мысли разводиться Пете не приходит в голову вообще никогда. Надавать подзатыльников – иногда приходит мысль, но он всегда очень раскаивается и жалеет, что пришла такая мысль, места себе не находит и компенсирует подарками. Белоснежка иногда сама дразнит его, зная, что в любом случае останется в выигрыше. Но грань слишком далеко она не переходит, потому что побаивается Петю в гневе.

КСЖ любит своего друга детства, но и злится на его корону. Именно поэтому он не старается беречь его, точнее старается, но не всегда. Иногда ему хочется, чтобы до Пети что-то дошло и он перестал быть оленем. КСЖ не спорит с ним почти, но иногда пытается косвенно навести Петю на идею – снять корону и увидеть вещи такими, как они есть. КСЖ делает это не прямолинейно, он не Штурман и не Училка. Ему бы хотелось, чтобы Петя больше себя уважал, но по большому счету это все дело Пети и КСЖ это признает. Их связывают разные спортивные увлечения, немного бизнес, немного выпивка, а женщины их обычно только ссорили, поэтому КСЖ привык, что Петя подуется, потом отойдет.

Белоснежка влюблена в КСЖ и чем дольше она находится в браке с Петей, почти не изменяя ему и скучая по свободе, тем сильней ее любовь к КСЖ. Она рада, что он бросил Алису или Алиса бросила его, но теперь КСЖ часто с ними и для Белоснежки это безумно сложное испытание и искушение. КСЖ часто скучает по Алисе, хотя и не говорит об этом, но Белоснежка догадывается. К Диане он пока не вернулся жить, но часто видится с ней и дочками. Диана делает все, чтобы они стали жить вместе, но ее отец пока еще сопротивляется, хотя и сдается уже. Белоснежка надеется, что у них все будет как раньше, что они станут с КСЖ любовниками и так будут скрашивать свои скучноватые браки. Но КСЖ не соглашается, хотя и не отказывает ей твердо, шлангует.

Вот такая зыбкая, противоречивая ситуация и три диалога.

Вам нужно получше рассмотреть корону Спасателя Пети, большую. Потом очень небольшую и скрытую, но все-таки корону Спасателя Белоснежки, которая уверена, что КСЖ хочет ее, но боится обидеть друга, ведь теперь она его жена, а не просто девушка. Плюс корона Спасателя Белоснежки распространяется и на отношение к Алисе, она спасает разбитое сердце КСЖ. Но у нее маленькая корона, не делайте из Белоснежки рапана! Она иногда почти нерыба, а с КСЖ – рыба, поскольку теряет берега от любви. Я хочу видеть, что вы понимаете разницу между большой короной Спасателя и маленькой.

У КСЖ короны Спасателя нет вообще. Три разных уровня самооценки.

Итак.

Первый диалог Белоснежка и КСЖ, когда Петя отошел поговорить подальше, где лучше мобильная связь. Белоснежка пытается обнять и поцеловать КСЖ.

КСЖ: Женщина, держите-ка себя в руках.

………

Второй диалог – Петя, увидев, что Белоснежка прижимается к КСЖ, набрасывается на КСЖ.

Петя: Эй, ты что, пьяный что ли? Что ты творишь?

……..

Третий диалог – Белоснежка, испугавшись, что КСЖ поссорится с Петей и уйдет, заступается за него и Петя начинает отчитывать ее.

Белоснежка: Петенька, это я к нему приставала. Он тут вообще ни при чем!

………