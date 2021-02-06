 

CNN – ведущие производители детского питания продавали продукцию с высоким содержанием токсичных металлов

06.02.2021, 21:12, Новости дня
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Четыре ведущих производителя детского питания продавали продукцию с высоким содержанием таких токсичных металлов, как кадмий, ртуть, мышьяк и свинец, пишет CNN со ссылкой на расследование конгресса США. Как отмечается в статье, эти металлы могут нанести серьёзнейший ущерб развивающемуся мозгу ребёнка.


Reuters

Четыре ведущих производителя детского питания осознанно продавали продукцию с высоким содержанием токсичных тяжёлых металлов, пишет CNN со ссылкой на внутреннюю документацию компаний, изученную конгрессом США.

«Опасные уровни токсичных металлов, таких как мышьяк, свинец, кадмий и ртуть, присутствуют в детском питании на уровнях, которые, по мнению экспертов и руководящих органов, превышают допустимые», — заявил конгрессмен-демократ от штата Иллинойс Раджа Кришнамурти.

Он, как поясняет издание, занимает пост председателя подкомитета палаты представителей по экономической и потребительской политике. Именно этот подкомитет и проводил данное расследование.

В статье также отмечается, что речь идёт о компаниях Gerber, Nurture, Inc., Beech-Nut Nutrition Company, Hain Celestial Group Inc., которые предоставили подкомитету конгресса свою документацию.

Как выяснилось, внутренние тестирования, проведённые компаниями на своих же предприятиях, показали, что уровни тяжёлых металлов в их продукции намного выше предельных норм, установленных для бутилированной воды Управлением по контролю за продуктами и лекарствами, а также Агентством по охране окружающей среды США.

Так, в ингредиентах некоторых продуктов детского питания содержание мышьяка было превышено в 91 раз, свинца — в 177 раз, кадмия — в 69 раз, ртути — в 5 раз.

Ещё три компании по производству детского питания — Sprout Organic Foods, Walmart, Campbell Soup Company — «не полностью» сотрудничали с расследованием подкомитета, пишет CNN со ссылкой на представителей конгресса.

Все упомянутые тяжёлые металлы связывают с возникновением рака и хронических заболеваний. Более того, они могут нанести серьёзнейший ущерб развивающемуся мозгу ребёнка.

Джейн Хоулихан, национальный директор по вопросам науки и здоровья из организации Healthy Babies Bright Futures, заявила, что с момента зачатия до двухлетнего возраста дети обладают чрезвычайно высокой чувствительностью к нейротоксическим химическим веществам.

«Их мозг быстро формируется, и поэтому, когда они подвергаются воздействию металлов, которые могут прервать эти естественные процессы, последствия могут быть очень разными: от поведенческих проблем до агрессии, потери IQ и всевозможных когнитивных и поведенческих нарушений, которые могут сохраняться на протяжении всей жизни», — подчеркнула Хоулихан. 



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