 

Welt – высылка дипломатов из России только ухудшит её отношения с Европой

06.02.2021, 21:12, Новости дня
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Решение российской стороны о высылке дипломатов Польши, Швеции и Германии за участие в протестах — очередной шаг, ведущий к ухудшению отношений между Россией и Евросоюзом, считает корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер. По его мнению, сообщить об этом сразу после встречи представителя ЕС Жозепа Борреля с главой МИД РФ Сергеем Лавровым — афронт со стороны Москвы, а политические отношения, шедшие на спад последние несколько лет, достигли низшей точки.

Разберёмся в ситуации с нашим корреспондентом в РФ на связи из Москвы. Кристоф, в чём конкретно Москва обвиняет троих дипломатов?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Речь идёт о троих дипломатах. Один из них из Польши, другой из Швеции — в Санкт-Петербурге, и немецкий дипломат в Москве. Российская сторона обвиняет этих чиновников в том, что они участвовали в протестных акциях 23 января, а именно, в протестах за Навального и против Путина, в ходе которых дело также дошло до тысяч задержаний. Утверждается, в частности, что эти дипломаты принимали участие в чём-то, на что у них не было права, и что участвовать в протестных акциях совершенно не входит в задачи дипломатов.

Ответ немецкого правительства нам известен. Канцлер говорила об аспекте недостатка правовой государственности, который сейчас наблюдается в России. Российская сторона попросту не хочет никоим образом позволять втянуть себя в дело Навального. Здесь немыслима любая критика и вмешательство извне. И вся нынешняя история с дипломатами — это лишь очередной шаг к дальнейшему ухудшению этих двусторонних отношений между Европейским союзом и Россией. Мы действительно, как заявил уполномоченный представитель ЕС по внешней политике, находимся в низшей точке этих отношений — именно так в самом деле и следует рассматривать ситуацию.

Вероятно, действительно нужно расценивать это так, потому что Боррель как раз в это время встречался в Москве с Лавровым. Я имею в виду, это практически афронт, когда всего через несколько минут или совсем немного временя спустя после этой встречи происходит эта высылка.

КРИСТОФ ВАННЕР: Да, «афронт», как ты это называешь, — вероятно, я бы тоже так сформулировал. Это в самом деле примечательно — то, что сейчас происходит. И это показывает, насколько Кремль недоволен реакциями из-за рубежа по делу Навального и вообще не готов отступать в этом вопросе. В ситуации, в которой двусторонние отношения в порядке и идут хорошо, никому бы не пришла в голову мысль о хотя бы частичной высылке дипломатов. Сейчас попросту годится всякий повод, чтобы нанести удар и уколоть другого. Вероятно, правительство Германии тоже даст на это ответ. Так что мы находимся в спирали ухудшения отношений. С 2014 года, с аннексии* украинского черноморского полуострова Крым Россией, в политическом смысле всё постоянно движется только на спад.

Кристоф Ваннер, спасибо за эту оценку ситуации.

Дата выхода в эфир 05 февраля 2021 года.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



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