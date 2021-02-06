 

Продажи новых легковых автомобилей и LCV в РФ в январе снизились на 4,2%

06.02.2021, 21:08, Новости дня
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Аналитики зафиксировали, что в РФ второй месяц подряд падают продажи новых легковых и коммерческих автомобилей.

В частности, в минувшем месяце удалось реализовать свыше 95,2 тысяч автомобилей, что на 4,2% меньше, чем за аналогичный промежуток прошлого года. Причина, по мнению экспертов, выражена в пройденных праздниках, отразившихся на спросе и покупательской способности. Есть предположения, что во втором квартале 2021 года эти показатели могут существенно восстановиться. Самым востребованным брендом остается «АвтоВАЗ», который продал в первом месяце 2021 года свыше 21,8 тысяч машин.

На втором месте по уровню спроса остаются южнокорейские автомобили марки KIA, которая реализовала в январе около 15 тысяч машин. Замыкает тройку лидеров компания Hyundai, продавшая около 10,8 тысяч автомобилей. В пятерку самых продаваемых машин также попали известные бренды Renault и Skoda.



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