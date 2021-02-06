Nissan официально представила обновленный кроссовер Nissan Pathfinder

06.02.2021, 21:08, Новости дня

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Японский автомобильный гигант Nissan продемонстрировал обновленное поколение внедорожника Nissan Pathfinder.

По фотографиям можно увидеть, что автомобиль имеет более агрессивную внешность. Под капотом внедорожника Pathfinder установлен 3,5-литровый бензиновый агрегат с мощностью 284 л.с. Также значится, что модель приводится в движение 9-ступенчатой автоматической трансмиссией. В салоне разместятся до 8 человек, а также предусмотрен вместительный багажный отсек.

Также следует выделить несколько вариантов исполнения сидений из разных тканей. На передней панели установлен 9-дюймовый экран мультимедийного комплекса с поддержкой систем Apple CarPlay и Android Auto. Дата выхода в продажу и стоимость обновленного внедорожника пока не называют.