 

Volkswagen показал новый флагманский электрический кроссовер ID.6 X

06.02.2021, 21:08, Новости дня
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Уникальный немецкий электрокар Volkswagen ID.6 X продемонстрировали на фотографиях.

В частности, по размерам кузова новый электрический кроссовер имеет сходства с актуальным поколением Touareg. Распознать новинку можно по форме боковых зеркал, а также уникальной форме головной оптики. В салоне смогут комфортно разместиться до 7 человек. Электрокар Volkswagen ID.6 X выполнен на проверенной платформе MEB.

Известно, что мощность электрической установки составляет 204 л.с. Кроме того, автомобиль способен преодолеть на полном заряде батареи до 450 километров. Серийный выпуск электрического кроссовера Volkswagen ID.6 X наладят в Европе, Китае и в США. Дата выхода в продажу пока остается неизвестной.



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