На Донбассе погибли двое украинских военнослужащих, за жизнь третьего борются медики – штаб ООС

06.02.2021, 21:04, Новости дня

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6 февраля на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих. Об этом проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“В районе населенного пункта Марьинка во время выдвижения на позиции трое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве. От полученных ранений двое защитников погибли, за жизнь третьего борются медики”, – говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что обстоятельства произошедшего выясняют представители Военной службы правопорядка.

“Также в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации наших позиций из стрелкового оружия вблизи Песок получил огнестрельное ранение один украинский защитник. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение”, – отметили в штабе ООС.

О действиях боевиков сообщили представителям ОБСЕ.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1055672578258691

Ранее сегодня штаб ООС уведомлял о ранении двух военнослужащих ВСУ.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

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