Мнение: Менты и палки

06.02.2021, 21:02, Разное

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В 1988 году, сразу после второго курса, я летом работал в т.н. “студенческом стройотряде” МГУ – проводником в поездах дальнего следования. Это был мой первый трудовой опыт зарабатывания денег на госслужбе – и, помню, как поразила меня открывшаяся истина: оказывается, работяге типа меня совершенно не нужны “клиенты” – то есть те, кого я, по идее, обслуживаю и за кого, опять же по идее, получаю зарплату.

Однажды где-то на подъезде к Алтаю я очутился в практически пустом вагоне (одни пассажиры вышли, другие почему-то не зашли), перевел дух – и вдруг осознал: вот ведь кайф! Чистота, порядок, никто не требует чая, не пачкает белье, не гадит в туалете. В моем плацкартном вагоне – чистый воздух, неожиданный простор, за окном – величественные панорамы… Колеса – тук-тук, тук-тук. И, что особенно приятно – деньги-то капают! Зарплата идет! Разве не красота?

В тот момент я раз и навсегда понял психологию работника на госслужбе: если мне платит государство, то я и работаю на государство, а вовсе не на какой-то “народ”. Народ мне лишь мешает – путается под ногами, постоянно ноет и надоедает какими-то дурацкими требованиями и претензиями. Оптимальный вариант – чтоб никакого “народа” вообще не было.

Потом, правда, я это понимание развил и углубил: оказалось, что и “народ”, то бишь пассажиры, может быть полезен – но лишь в том случае, если мы с ним вступаем в сугубо личные взаимоотношения. Например, кого-то из “народа” я могу в “своем” вагоне провезти “зайцем” – и это дело выгодное; опять же, оптимальное решение было бы – выгнать из вагона всех “пассажиров”, как людей совершенно бесполезных и докучных, и возить одних “зайцев”, которые за проезд платили бы мне лично в карман – тогда у меня была бы двойная выгода. Впрочем, это уже мечты, хотя и не совсем…

К чему я это все рассказываю? Да к набившей оскомину дискуссии о том, “как нам облагородить МВД”. Очередной панацеей многие видят “отмену палочной системы” учета преступлений. Напомню: суть системы в том, в нынешней милиции учет эффективности работы ментов ведется по “количеству срубленных палок”, то бишь – раскрытых преступлений. Причем раскрывать нужно всякий раз преступлений больше, чем в Аналогичный Период Прошлого Года (показатель АППГ – страшный сон массы российских милиционеров). Стремление “рубить палки” заставляет ментов буквально придумывать преступления, даже если их нет – для чего арестовывать ни в чем неповинных граждан, всячески выбивать из них “признания” (в том числе пытками) и заниматься другими непотребствами, из-за чего милицию, собственно, сейчас все так дружно и возненавидели.

“Общественность” нынче дружно воет и требует – “отменить ПАЛОЧНУЮ СИСТЕМУ!” Полиционеры требуют того же. Колокольцев, министр, упирается, но уже почти готов дать слабину.

При этом все свято убеждены, что “палочная система” и есть корень всех зол, и отмени ее – все станет круто.

На самом деле всё это уже проходили. Если не заставлять ментов раскрывать “еще больше преступлений, чем в АППГ”, их работу министерству придется оценивать как-то иначе. А как? Может, вообще никак не оценивать? Работают люди, ходят в форме – и слава богу… Но так не пойдет: если ментов не оценивать никак – они, естественно, и работать не будут. Зачем? Вспомним меня-проводника в пустом вагоне: полная аналогия с ментом без висящих над ним “палок”. Вагон едет, отделение милиции стоит, служба идет, деньги капают…

Значит, придется оценивать по “проценту раскрываемости”, как раньше. То есть – сколько преступлений зарегистрировано, сколько из них раскрыто. На раскрываемость настоящих преступлений влиять тяжело, зато можно уменьшить число зарегистрованных. Если из 100 зарегистрированных раскрыто 5 – это плохая работа отделения, а если те же 5 раскрыто из 6 зарегистрированных – это уже Большой Успех.

То есть МВД обречено болтаться между двумя крайностями, равно противными для граждан: или менты будут выдумывать “липовые” преступления и вешать их на граждан, дабы срубить “палку” – или они же будут всячески отказывать в регистрации реальных преступлений – дабы не испортить “процент раскрываемости”. Сейчас маятник пошел снова от “палки” к “проценту”.

Очевидно ведь, что проблема при такой постановке задачи просто не имеет решения. Почему? Да потому что неправильно сформулирована изначально. Беда-то в том, что с самого начала мы подсознательно решили, что наш мент – это госслужащий, работающий на государство!

Коли так – что удивляться, если мент смотрит на “сограждан” как на моль, и возбуждается, только если видит возможность вступить с гражданином в личные, неформальные отношения? Еще раз перечитайте мой проводницкий опыт, если еще не поняли, что к чему.

Мы вместе с МВД подспудно предполагаем, что главное – придумать, как “правильно” менту надо отчитываться перед НАЧАЛЬСТВОМ. Но упускаем из виду тот несомненнейший факт, что начальство мента – это те же самые госслужащие. То есть люди, которым ТОЧНО ТАК ЖЕ наплевать на то, что на самом деле происходит с преступностью на территории, подведомственной подчиненному-менту.

Менту из, допустим, Орла в принципе глубоко накласть, что там у него с криминальной обстановкой в родном городе – лишь бы над ним, что называется, “не капало” и платили бы бабки. Это совершенно естественно; и вот мы начинаем ломать голову – какую бы придумать этому орловскому менту отчетность перед Колокольцевым, чтоб в Орле, наконец, воцарился Закон и Порядок. Но это же идиотизм. Разве мы не можем дотумкать, что Колокольцеву ТЕМ БОЛЕЕ сто раз накласть на то, что там творится в Орле “на самом деле”? У него таких орлов – полная страна; если уж орловскому менту “по барабану” – с чего б министру париться на этот счет?

Задачка порочна в самой своей постановке. Мент только тогда станет РАБОТАТЬ, когда его работу станут оценивать те, ДЛЯ КОГО он, собственно, и работает. То бишь – те самые “простые граждане”. Мент должен работать не на абстрактное “государство”, не на Путина-Колокольцева, а на граждан. Не “вообще” граждан, а на тех, кто, собственно, и копошится на его территории, территории его отделения.

В этом простейшем случае проблема “палок” и “процента” отпадет сама собой. Нравится гражданам, как работает милиция у них “на раёне” – менты остаются на службе; не нравится – все получают выходные пособия и идут пополнять организованную преступность.

Ах, да; ведь в таком случае у нас с вами не будет пресловутой “вертикали власти”. Вместо нее будет какая-то совсем непривычная “горизонталь” местного уровня самоуправления.

Но, может, и хрен бы с ней, с вертикалью власти? Что мы с ней носимся, как с писаной торбой?