Пенсионерка сбросила мошенникам с балкона полмиллиона рублей в Москве

06.02.2021, 20:48, Новости дня

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В Москве мошенники, представившись сотрудниками полиции, вынудили пенсионерку отдать им 500 тыс. рублей, сообщили в столичном управлении МВД.

Злоумышленники позвонили женщине и сообщили о разработке банды мошенников, которые якобы намерены списать с ее карты все сбережения. Согласившись помочь лжеполицейским в поимке преступников, 84-летняя пенсионерка, следуя их инструкциям, сбросила с балкона все свои средства, передает «Говорит Москва».

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). По подозрению в преступлении задержаны трое мужчин в возрасте от 22 до 31 года.

Аналогичный инцидент произошел в Москве в ноябре прошлого года, когда злоумышленник под видом участкового уговорил 80-летнюю пенсионерку выбросить в окно 1 млн рублей.