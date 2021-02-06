 

Мнение: Разбор игры

06.02.2021, 20:34, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Попробуем немного изменить правила. Будем разбирать игру параллельно игре, а не после.

Здесь можно обсуждать все глупости, одновременно продолжая старые и создавая новые подветки в посте с игрой.

Может быть получится таким образом сделать и хорошие ветки тоже, а не только… как всегда.

Не стесняйтесь обсуждать других.

Даже если вы не играете сами, но читаете и видите чужие ошибки, высказывайтесь здесь.

Нам очень важно с вами научиться строить диалоги не хаотично и как попало, а осознанно и красиво.

Источник: Эволюция



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.11 / Бузова показала, как ударилась лицом во время тренировки на «Ледниковом периоде»

19.10 / Мнение: Разгон мирной демонстрации в Праге

13.11 / Аналитики назвали сроки начала отмены ограничений из-за пандемии

27.10 / В российском госпитале для больных коронавирусом рухнул потолок

05.11 / Мировой экономике предрекли крах в случае прихода к власти Байдена

08.11 / Удовлетворён! – Личное мнение

10.08 / Мария Кравцова заразилась коронавирусом: “Несмотря на то что я спорт/зож, переболела я жестко”

09.12 / Российские власти обеспечат жильем и пособием новую категорию льготников

03.11 / Ученые рассказали о самом безопасном способе приготовления риса

13.12 / Режиссер Юрий Грымов рассказал, как помог Алсу стать знаменитой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска