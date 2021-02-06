Мнение: Разбор игры

06.02.2021, 20:34, Разное

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Попробуем немного изменить правила. Будем разбирать игру параллельно игре, а не после.

Здесь можно обсуждать все глупости, одновременно продолжая старые и создавая новые подветки в посте с игрой.

Может быть получится таким образом сделать и хорошие ветки тоже, а не только… как всегда.

Не стесняйтесь обсуждать других.

Даже если вы не играете сами, но читаете и видите чужие ошибки, высказывайтесь здесь.

Нам очень важно с вами научиться строить диалоги не хаотично и как попало, а осознанно и красиво.