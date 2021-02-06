 

Эксклюзив: сотрудникам дипмиссий стран ЕС в Москве дали зеленый свет на вакцинацию Спутником-V

06.02.2021, 20:24, Разное
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February 04, 2021  By Rikard Jozwiak

Вакцина Sputnik V российского производства еще не одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам. (файл фото)

Согласно внутреннему документу, полученному RFE/RL,  Европейский союз разрешил своим дипломатам в Москве вакцинироваться вакциной Sputnik V российского производства, если они того пожелают, даже если она не была одобрена регулирующими органами блока, 

В электронном письме   под заголовком «Вакцина против Covid – срочный запрос на отзыв  сегодня» (“Covid Vaccine — Urgent Request For Feedback Today”), отправленном 3  февраля высокопоставленным лицом делегации ЕС в Москве, сотрудники были проинформированы о том, что российские власти решили «распространить кампанию вакцинации против COVID, организованную городом Москва,   и  на дипломатический корпус».

В заявлении также говорится, что «для этой цели они собирают данные о сотрудниках дипломатических миссий или членах их семей старше 18 лет, желающих пройти вакцинацию (имя и фамилия, дата рождения и номера аккредитационных карт министерства)».

Спутник V нигде прямо в тексте не упоминается, но в электронном письме говорится, что российские власти «не указывают вакцину, которая будет использоваться» и что «дополнительная информация о том, где и как будет проводиться вакцинация, будет отправлена ​​позже, когда они увидят  интерес со стороны дипломатического сообщества “.

В тоже время  в электронном письме добавлено, что «мы не получили от штаб-квартиры какого-либо решающего мнения о том, следует ли нам делать местные прививки или  использовать вакцины, не одобренные EMA, если таковые имеются».

Инфографика:

Насколько эффективны вакцины против COVID-19?

На сегодняшний день Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило три вакцины: Pfizer / BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

«Нам сообщили, что это будет  личное решение каждого человека,  и  рекомендовать вакцину, которая не была одобрена EMA, не является должностной обязанностью. Следовательно, делегация не может активно рекомендовать, но оставляет это на усмотрение любого человека  решить, хотите ли вы  и/или ваш совершеннолетний, зарегистрированный в Москве, член семьи,  такой  вакцинации», – говорится в письме.

В письменном ответе на вопрос RFE/RL о том, предлагали ли Европейская служба внешнеполитической деятельности (EEAS) и  дипломатический корпус ЕС   различным  своим делегациям  по всему миру, руководящие принципы для определения того, как подойти к проблеме местной вакцинации COVID с вакцинами, не одобренными EMA , пресс-секретарь ЕСВД Набила Массрали сказала, что «ЕСВД обсуждает со странами-членами различные варианты вакцинации дипломатов и сотрудников ЕС, командированных за границу, в соответствии с политикой ЕС в отношении сроков и темпов развертывания вакцин (т.е. приоритетных групп); логистических и юридических проблем и в соответствии с   политикой поддержки ЕС третьих стран».

Источник в Москве сообщил RFE / RL, что российские официальные лица предлагают европейским дипломатам вакцину «как сумасшедшие, при каждом случае, на каждой встрече».

Между тем официальный аккаунт Sputnik V в Твиттере отмечает, что посол Италии в РФ Паскуале Терраччано был вакцинирован ею, и в их сообщении от 19 января цитируются  его слова : «Мне сделали прививку российской вакциной  Sputnik V. У меня не было каких-либо заметных  побочных эффектов».

Предложение правительства РФ поступило в то время, когда  процесс  выпуска вакцин  в ЕС продолжает давать сбои.

Выпуск вакцин в  ЕС начался через несколько недель после  Великобритании, и США, и  сейчас блок в среднем  производит  всего 2,6 дозы вакцины на 100 человек, по сравнению с 12,5 дозами в Великобритании и 8,8 дозами в Соединенных Штатах.

Проблемы ЕС усугубляются проблемами поставок с участием Pfizer/BionTech и, что более важно, AstraZeneca, которая в конце января объявила о сокращении запланированных поставок в ЕС на 60 процентов – до 31 миллиона доз из-за сбоев на своем заводе в Бельгии. .

Задержки также подтверждаются в электронном письме, в котором говорится, что «мы, члены делегации ЕС, также, к сожалению, не можем отвечать на любые возможные вопросы, которые могут у вас возникнуть относительно медицинских прерогатив вакцины, ее безопасности и эффективности, помимо того, что вы уже читаете в СМИ”.

«Факт остается фактом, насколько нам известно, доставка других вакцин в Москву может занять больше времени (или даже у нас, чтобы получить вакцины в наших странах или Брюсселе)», – добавили в нем.

Шумиха по поводу вакцины Sputnik V в Европе также усилилась после того, как известный научный журнал The Lancet опубликовал ранее на этой неделе новость о том, что российская вакцина,  согласно рецензируемым результатам  последней стадии  клинических  исследований, в предотвращении развития COVID-19 у людей,  показывает  эффективность  91,6 процента.

Несколько европейских политиков недавно настаивали на том, чтобы ЕС утвердил Sputnik V, и Эмер Кук, глава EMA, заявил на пресс-конференции на прошлой неделе, что агентство «не получало заявки ни на текущую проверку, ни на разрешение на маркетинг,  но добавил, что” мы ведем переговоры с компанией, которая отвечает за эту вакцину. И они подняли перед нами ряд вопросов в контексте научных рекомендаций. И это, очевидно, определит, как такая  оценка может быть проведена  в будущем”

Венгрия, воспользовавшись экстренным разрешением, в  январе  заявила о своем несогласии с остальными странами  ЕС  и  закупила  два миллиона доз Sputnik V, но  она  пока  еще не  начала   вакцинацию.



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